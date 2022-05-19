滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股

滙豐環球研究發表新一份港股策略報告，指出雖然人民幣弱勢和企業盈利預測下調等因素，或令中資企業佔8成市值的港股短期波動，然而該行仍維持恒指本年目標25410點，主要由於市場正迎來多個正面消息，包括本港疫情降溫，美國加息方向逐漸清晰，以及華府有機會向中國取消加徵關稅等。加上內地或推出多項振興經濟的措施，在本港上市的中國股票重獲注視下，或顯示港股出現見底訊號。

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滙豐重申，對港股續持正面看法，認為乳業、服裝、電力和水務股較具防守性，人民幣貶值環境更助長醫藥、電訊和能源等有較佳表現。該行同時推薦12隻港股為投資首選。

滙豐最新推薦港股名單：

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