  • 28°C
香港時間 : 2022519日 (四) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股

股樓投資 16:56 2022/05/19

分享：

分享：

滙豐環球研究發表新一份港股策略報告，指出雖然人民幣弱勢和企業盈利預測下調等因素，或令中資企業佔8成市值的港股短期波動，然而該行仍維持恒指本年目標25410點，主要由於市場正迎來多個正面消息，包括本港疫情降溫，美國加息方向逐漸清晰，以及華府有機會向中國取消加徵關稅等。加上內地或推出多項振興經濟的措施，在本港上市的中國股票重獲注視下，或顯示港股出現見底訊號。

【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購  詳情請看【下一頁

滙豐重申，對港股續持正面看法，認為乳業、服裝、電力和水務股較具防守性，人民幣貶值環境更助長醫藥、電訊和能源等有較佳表現。該行同時推薦12隻港股為投資首選。

滙豐最新推薦港股名單：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【恒大危機】恒大汽車傳無限期 延遲電動車預售  詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

上一篇文章

【貨幣保險】多元貨幣保險產品需求殷切　「宏利環球貨幣保障計劃」提供7種貨幣選項

下一篇文章

恆大‧珺瓏灣2期連錄撻訂　三日錄14宗　發展商未驚過　加價至少6.4%重推
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款