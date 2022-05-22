【環保淨水】太陽能過濾器　助貧窮地淨化食水

▲ 二氧化鈦是一種寬帶隙半導體，可有效吸收太陽光譜中的紫外綫（UV），進行光催化應用。（EPFL）

為解決人道危機，有科學團隊研發出納米綫管過濾器（Nanowire-Nanotube Purification Filter），透過太陽能運作，為這些地方提供潔淨食水。

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在衞生基礎設施尚未完善的偏遠農村、或受戰爭破壞的國家，因電力匱乏而無法使用先進技術淨化食水。在這種情況下，人們被迫飲用被糞便、寄生蟲、有害細菌、病毒等污染的水，這些污水可能帶有大腸桿菌、沙門氏菌（Salmonella）、隱孢子蟲（Cryptosporidium）或甲型肝炎，這不僅會導致胃痛、發燒、頭痛、腹瀉和疲勞，甚至會令人死亡。

每天1800童 死於腹瀉霍亂

根據世界衞生組織（WHO）數據，全球至少有18億人現時仍會飲用被糞便污染的水，到2040年，世界有很大部分地區仍會因食水資源不足而承受水資源壓力。同時，聯合國兒童基金會（UNICEF）估計，由於不安全的食水供應，每天約有1,800名兒童死於腹瀉及霍亂等疾病。

要解決這生命威脅，最重要是找到一種簡單且具成本效益的方法，為這些地區提供清潔、安全和能負擔的飲用水。瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）物理學家László Forró領導的科學團隊，通過將二氧化鈦（TiO2）納米綫和碳納米管（CNTs）結合製成濾水器，配以太陽能供電，成功以光催化形式將污水淨化為可飲用食水。

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二氧化鈦是一種寬帶隙半導體（wide-band gap semiconductor），可有效吸收太陽光譜中的紫外綫（UV），進行光催化應用（photocatalytic application）。

二氧化鈦納米綫和碳納米管交織在一起形成複合材料後，在陽光照射下，水就會與它們產生一組活性氧分子（ROS），這些分子包括過氧化氫（H2O2）、氫氧化物（OH）和氧氣（O2-），它們都是有效的人類病原體（如細菌和大型病毒）殺手。在這化學作用下，水中病原體就會被活性氧消滅。

更重要的是，納米綫管濾水器的運作毋須任何人工能源，只需要有陽光照射，在貧窮地區也能大派用場。László Forró表示：「這個裝置可以在偏遠地區為小規模的人口提供清潔的飲用水，並且可以很容易地擴大規模，使更多有需要的人受惠。」

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責任編輯：陳卓賢