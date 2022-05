【俄烏戰爭】惡搞網站接駁俄國官員電話　黑客：擾亂戰略部署

俄烏戰爭持續近三個月,各國民眾多次以不同方式聲援烏克蘭,期待戰爭早日結束。有黑客組織日前推出可接駁至俄羅斯官員電話的網站,讓民眾可以直接致電俄羅斯部分重要官員,干擾俄羅斯官員工作,擾亂俄羅斯戰略部署。

是次惡搞網站名為「WasteRussianTime.today」,由黑客組織Obfuscated Dreams of Scheherazade建立及推出。民眾進入該網站後,只需點擊一個按鈕,便會隨機致電兩名俄羅斯國會員工、戰爭和經濟部官員、中層管理人員,或高級政治家。

該黑客組織透過網站表示,其團隊已事先收集數千名俄國官員的電話號碼,將不斷地補充和更新其數據庫資料。系統後台亦設有機械人,自動撥打相關電話,務求佔用俄國官員的電話線路,加強干擾作用。截至香港時間5月19日下午1時10分,該網已打出5,204通電話。

本報編輯進入該網實測發現,黑客團隊還設定了特定致電時間,僅可在官員的辦公時間內進行通話。在俄國官員的公餘時間按下致電按鈕,網站會顯示:「既然沒人在辦公室,也沒有甚麼好玩的,而且俄羅斯人已被致電一天,我們明天再回來。我們將從06:00UTC開始。(Since thereʼs no fun calling people out-of-office, and the Russians called it a day already, weʼll be back tomorrow. We start at 06:00 UTC.)」的字句。

責任編輯:殷凱怡

