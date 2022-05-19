【俄烏戰爭】惡搞網站接駁俄國官員電話　黑客：擾亂戰略部署

俄烏戰爭持續近三個月，各國民眾多次以不同方式聲援烏克蘭，期待戰爭早日結束。有黑客組織日前推出可接駁至俄羅斯官員電話的網站，讓民眾可以直接致電俄羅斯部分重要官員，干擾俄羅斯官員工作，擾亂俄羅斯戰略部署。

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是次惡搞網站名為「WasteRussianTime.today」，由黑客組織Obfuscated Dreams of Scheherazade建立及推出。民眾進入該網站後，只需點擊一個按鈕，便會隨機致電兩名俄羅斯國會員工、戰爭和經濟部官員、中層管理人員，或高級政治家。

該黑客組織透過網站表示，其團隊已事先收集數千名俄國官員的電話號碼，將不斷地補充和更新其數據庫資料。系統後台亦設有機械人，自動撥打相關電話，務求佔用俄國官員的電話線路，加強干擾作用。截至香港時間5月19日下午1時10分，該網已打出5,204通電話。

本報編輯進入該網實測發現，黑客團隊還設定了特定致電時間，僅可在官員的辦公時間內進行通話。在俄國官員的公餘時間按下致電按鈕，網站會顯示：「既然沒人在辦公室，也沒有甚麼好玩的，而且俄羅斯人已被致電一天，我們明天再回來。我們將從06:00UTC開始。（Since thereʼs no fun calling people out-of-office, and the Russians called it a day already, weʼll be back tomorrow. We start at 06:00 UTC.）」的字句。

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責任編輯：殷凱怡

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