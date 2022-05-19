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【大行看法】華泰金控：下半年市況持續波動　籲保持流動性靜待機會　推「樂盈寶」讓閒置資金自動收息

股市 13:43 2022/05/19

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【大行看法】華泰金控：下半年市況持續波動　籲保持流動性靜待機會　推「樂盈寶」讓閒置資金自動收息

華泰金控旗下漲樂全球通，在港推出餘款自動理財產品「樂盈寶」。華泰金控董事總經理兼漲樂全球通負責人朱亞莉表示，今年市場為多事之「春」，無論是中港股市或美股，今年的年代波動率均遠高於過去5年，當中恒指及恒生科指的年化波動率更較過去5年近翻倍，預期下半年市況持續波動，中港美股的主要指數利潤增速將從高位下滑。

瑞士寶盛私銀鄧啟志：港股正在「磨底」恒指料可守住18000【下一頁】

朱亞莉指，內地疫情一定程度擾亂了經濟增長和盈利修復的節奏，儘管高層會議多次出台穩增長的政策，後續仍要關注相關政策的執行落地情況，建議投資者保持一定流動性，靜待下一個投資機會來臨。

她稱，「樂盈寶」的概念類似內地的「餘額寶」，推出「樂盈寶」是希望讓投資者保留資金等待適合投資機會時，可讓閒置資金每天產生利息收益。

「樂盈寶」每日會將投資者帳戶內的閒置資金，自動認購以美元及港元計值的低風險貨幣市場工具，主要為證監會認可的公募基金。最低申購額為0.01港元及0.01美元，並沒有最高申購上限，目前不收取任何的申購費、贖回費、交易費、轉換費等費用，產品支持T+O交收。

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