拜登啟《國防生產法》應對嬰兒奶粉荒 增進口供應

美國嬰幼兒配方奶粉供應持續短缺，當地嬰兒面臨「無奶飲」危機。美國總統拜登周三（18日）宣布啟動《國防生產法》，加快並要求生產商優先生產配方奶粉，授權國防部徵用商用飛機，增加進口奶粉供應。

美國鬧嬰兒奶粉荒 最快7月增供應援急 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周三啟動《國防生產法》（Defense Production Act），要求生產商優先生產配方奶粉、同時授權國防部徵用商用飛機，將符合聯邦標準的海外配方奶粉運到美國。

拜登透過影片表示，自己亦是一名父親及祖父，了解全國父母找嬰幼兒配方奶粉的焦慮，已指示政府團隊確保嬰兒奶粉供應，更稱是目前首要任務之一。

拜登同日分別致函衛生與公眾服務部及農業部，指示機構與國防部合作，下周起穩定增加進口嬰兒配方奶粉，強調加快國內奶粉生產前，進口奶粉將填補供應空缺。

美國FDA批准 5至11歲打第3針 【下一頁】

美國食品及藥物管理局（FDA）周一宣布，與當地最大奶粉供應商雅培（Abbott Laboratories）達成協議，允許雅培重啟密歇根州廠房。該廠房是當地最大的配方奶粉工廠，自2月以來因污染問題而關閉。雅培表示重新生產配方奶粉需8至10周，目前未有設定重啟生產時間表。

FDA同日亦宣布緩解奶粉供應鏈緊縮的額外措施，包括正簡化其審查程序，放寬更多外地配奶粉進口。

雅培早前接獲投訴，有4名嬰兒飲用奶粉後出現細菌感染，其中兩名嬰兒死亡。雅培2月自願回收旗下多個品牌配方，並關閉密歇根廠房，導致當地出現奶粉荒。

雅培指其產品與嬰兒細菌感染沒有直接關係，在工廠發現的細菌樣本，與聯邦調查人員從兩名嬰兒身上採集的菌株不符。

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責任編輯：郭麗明