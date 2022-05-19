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【新冠肺炎】逾75%後遺症患者未曾住院 美國研究發現

環球社會熱點 14:05 2022/05/19

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隨著各地新冠肺炎患者康復，更多關於感染後出現後遺症的研究出爐。美國大型研究發現，逾4分3的患者雖未曾因感染新冠肺炎住院，但在痊癒數月後仍出現咳嗽等後遺症病徵。研究分析保險索償數據後指，新冠後遺症持續影響美國醫療系統。

美國確診重症數回升 紐約急收緊防疫 【下一頁】

美國醫生去年開始使用特殊診斷代碼，記錄患者確診後情況。美國研究醫療成本及保險問題的非牟利機構FAIR Health分析美國最大私人醫療保險索賠數據庫，去年10月初至今年1月底的數據，並在周三（18日）公布結果指，76%新冠患者雖確診後未發展至重症需住院，但康復數月後仍出現呼吸困難、咳嗽、疲勞及高血壓後遺症病徵。

機構透露，研究中35%患者年齡介乎36至60歲， 近3分之1年介乎51至64歲，65歲或以上長者則佔6%。另外有17%介乎23至35歲，7%介乎13至22歲，近4%為12歲或以下兒童。平均而言，患者在感染4.5個月後出現後遺症病徵。

美國FDA批准 5至11歲打第3針新冠疫苗 【下一頁】

研究人員將患者感染新冠前90日，和感染後30日或更長時間的保險索償作比較，結果發現所有年齡組別患者平均風險評分皆有提升。索償數據指，近4分之1患者患有呼吸道徵狀，近5分之1患者咳嗽，17%出現不適及疲勞，其他常見問題包括心跳異常及睡眠障礙。23至35歲年齡組別較其他組別更多出現廣泛焦慮症，而高血壓則在長者中更常見。

研究人員將繼續追蹤患者情況，觀察後遺症維持時間。分析已由1位獨立學術評審員評估，但尚未經過正式同行評估。惟機構表示，鑑於時間緊迫，決定公開頭4個月數據研究。機構指，數據現時新冠後遺症不但增加美國醫療開支，更令大量民眾缺勤，其影響估計將不斷蔓延。

有未有參與研究的專家表示，研究只涵蓋擁有私人保險人群，但低收入社區往往難以獲得醫療保健，幾乎肯定低估後遺症的範圍及負擔。若再加入考慮原本被遺漏人群，情況或會更糟糕。

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責任編輯：李俊儀

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