美衰退憂慮上升　人民幣跌勢稍緩

聯儲局在調控市場對收緊貨幣政策的預期似乎意猶未盡，主席鮑威爾更指出通脹若不回落，加息行動將不會罷休的論調。同時，亦有委員表示將利率調升至中期水平之上一段時間，將有助抑制通脹。由是觀之，即使聯儲局將未來兩次會議各加息半厘，似乎並不足以引導通回落，最終聯儲局或需要加息至3%水平，才能抑制通脹風險，經濟出現硬著落的風險攀升。現時市場焦點乎已經從通脹轉移至經濟衰退，滯脹風險不利風險資產走勢，投資者亦無意與聯儲局作對，股市短暫反彈過後再度大跌，美匯仍在高位運行，但假如經濟衰退殺到，聯儲局對通脹容忍度上升，可能導致美元回吐。



人民幣匯價開始在6.7至6.8水平找到支持，或結束單向貶值趨勢。近日，中國政府繼續發聲穩定市場，表示將採取更多政策行動支持經濟及科技企業。儘管中國領導層面作出明確政策指示，投資者仍然等待政策落實出台，顯示投資信心仍然疲弱。經濟下行風險加大無容置疑，而政策支持力度卻是未知之數，一旦5月份經濟數據未有改善，人民幣的反彈將仍然乏力。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師 欄名 : 外幣滙穗