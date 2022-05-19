【網絡攻擊】遭黑客二次勒索　報告：97%企業仍願意再付贖金

▲ 專家建議企業應向當地執法部門報告事件，並採取預防措施，包括設置離線備份，並保持所有企業設備上的軟件是最新版本。（法新社）

在數碼時代下，企業需對網絡安全持續強化，以減低黑客入侵而遭受勒索的機會。網絡安全軟件公司卡巴斯基（Kaspersky）發表報告，指全球遭受勒索軟件攻擊的企業中，有88%企業選擇支付贖金。

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卡巴斯基在2022年4月對北美、南美、非洲、俄羅斯、歐洲和亞太地區的900間企業者進行調查，以了解這些企業面對黑客勒索時的表現。報告提到，在曾交付過贖金的企業中，有97%企業表示如果再遭黑客勒索，都願意再次支付贖金。至於從未被黑客勒索的企業中，則只有67%企業願意支付贖金。

約3成公司 傾向盡快支付贖金

卡巴斯基指出，在曾遭受黑客攻擊的公司中，有33%會傾向盡快支付贖金，以獲得對其數據的即時存取。而有30%則表示，在嘗試破解勒索軟件但失敗後，才會支付贖金。

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不過，對於從未被黑客勒索的企業，只有15%會傾向盡快支付贖金；及只有19%會在嘗試破解勒索軟件但失敗後，才會支付贖金。

建議向當地執法部門報告

卡巴斯基專家敦促受害者永遠不要支付贖金，因為這不能保證企業能拿回數據，並鼓勵犯罪分子繼續其惡行。專家建議企業應向當地執法部門報告事件，並採取預防措施，包括設置離線備份，保持所有企業設備上的軟件是最新版本，而且要在所有終端上啟用勒索軟件保護，並將防禦策略集中檢測互聯網上的數據。

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責任編輯：陳卓賢