【港股分析】瑞士寶盛私銀鄧啟志：港股正在「磨底」恒指料可守住18000　內地基本面好轉抵銷外圍不確定性

▲ 【名家看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：港股正在「磨底」恒指料可守住18000 內地基本面好轉抵銷外圍不確定性

美股周三大跌逾千點，拖累港股等亞洲股市周四表現。瑞士寶盛私人銀行香港區研究部主管鄧啟志接受本報訪問時表示，「美股大跌，港股無可能唔跟」，但基於估值便宜，大市再大跌的空間不大，預期港股在現水平「磨底」，恒指可守得住18000點。

鄧啟志指，美股隔晚零售股表現強差人意，反映通脹對公司的毛利率有很大影響，市場對美股的關注點已從過去6至8個月的聯儲局加息步伐快慢、縮表速度等，增添了經濟衰退風險這個元素，導致美股大幅波動。

若美衰退 美股潛在下跌空間約10%至15%

瑞士寶盛私銀料今年美國經濟進入衰退的機會率約兩至三成，但一旦經濟於今年步入衰退，美企盈利預測料要下調15%，這將會對美股有一定影響，估計美股潛在下跌空間約10%至15%。

鄧啟志稱，內地封城情況開始有改善，上海推進有序開放，政策面亦開始有放鬆，加上地方政府積極發債，相信基建對經濟有好大支持，因此估計港股在第二及第三季會維持震盪格局，大市在現水平「磨底」。

他建議可以於波動市物色新能源及新能源汽車兩大板塊，股票以外則可留意發達國家的投資級別企業債，一至兩年期的投資級別企業債，息率約有4至5厘，若持有至到期，則不用擔心債價波動，是波動市中的另類投資。

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