【港股午市速睇】恒指曾跌穿2萬點 騰訊績後股價弱勢

恒指未能繼續反彈

隔晚美股三大指數急跌，拖累恒指連升4日後斷纜。今早恒指低開20146點，跌497點，曾下試19924最低位。半日收市報20179點，跌464點，成交額723億元。

國企指數中午收報6927點，半日跌161點；科技指數亦錄得跌幅，半日收報4115點，跌144點。

騰訊業績遜預期

昨日公布季績的騰訊 （00700） ，今早跌6.6%，半日收市報341元。騰訊首季業績出爐，經非通用會計準則計算，純利按年跌23%，至255億元人民幣。收入則按年微升0.1%，至1354億元人民幣，兩者均遜預期。

市場最關注的遊戲業務收入方面，於未成年人保護措施影響下，內地遊戲市場跌1%，國際遊戲市場則增長4%。

網絡廣告收入跌17.6%，騰訊管理層表示，假如中國疫情持續，預期今年下半年廣告業務復甦會受阻。

綠債每手最多帳面蝕45元

綠色零售債券 （04252） 今日掛牌上市，今早開報99.95元，早市低見99.55元，每手100股帳面最多蝕45元。

想持有綠債3年的投資者，以2.5厘保底息率計算，每手最少可賺取750元利息，如果本地通脹率上升，有望賺取多於750元的利息。