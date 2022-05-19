▲ 【金融科技】Quantifeed獲滙豐投資管理領投C輪融資 另大和、鄧普頓亦有參投

為金融機構提供數碼財富管理方案的亞洲金融科技公司Quantifeed獲滙豐 （00005） 旗下的滙豐投資管理領投C輪融資。同時，是次融資參投方包括Daiwa PI Partners 、現任股東國際性投資管理公司友侖集團（LUN Partners Group）和全球資產管理公司富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）參投。

Quantifeed指，融資所得將用於加強對數碼投資顧問、投資組合經理和客戶的解決方案，並豐富交易平台的投資組合設計和建議。財富管理解決方案亦將涵蓋更廣泛的資產類別，包括結構化產品、私募股權及數字資產。

隨著業務在亞太地區的急速擴展，Quantifeed現積極招攬各地人才，以配合日本和東南亞地區等市場的需要。

據Crunchbase資料，Quantifeed已完成四輪融資，合計籌集約1450萬美元（約1.1億港元），其他投資者包括香港數碼港、國泰金控等。

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編輯：姚卓然