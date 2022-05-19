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【潮流商機】二手時裝市場4年內將急增127%　美國增速領全球

商業 12:37 2022/05/19

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研究顯示，年輕一代對於二手衣物持最開放的程度。（法新社圖片）

現時不少人亦會購買古著等二手衣物，有些是因為環保，亦有些是因為貪其款式特別、復古風格。有報告顯示，全球二手時裝市場將會在2026年增長127%，增速比一般時裝零售快3倍。

【派對房間重開】業界料3個月內漸恢復至疫前5成水平　衛生措施「加辣」建信心

據外電報道，轉售平台ThredUp委託零售分析公司GlobalData進行研究，發現全球二手時裝市場由美國帶領增長。美國的二手時裝市場將會上升超過1倍至820億美元（約6,435億港元），比整體時裝零售市場快16倍。

逾6成年輕人先考慮二手產品

研究認為，消費者及投資者對於二手時裝的需求持續上升，希望尋求一些可持續發展的服裝替代品。尤其是年輕一代，他們對於二手衣物持最開放的程度，有62%的Z世代及千禧世代在購物時，會先考慮二手產品。

除了環保因素外，價格較低亦是另一個誘因。有58%消費者認為，購買二手服飾某程度上可以抵抗現時的通脹加價潮。有25%的消費者表示，如服裝、鞋履及飾物的價格持續上漲，他們將會考慮購買更多二手產品。

研究分析，網購渠道是令衣物轉售市場更為普及的助燃劑。有7成受訪者認為，比起5年前，他們現時更容易購買二手產品。而網上轉售亦是二手產品市場增長最快的類別，估計在2026年可增加4倍。

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責任編輯：葉泳珊

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