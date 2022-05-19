▲ 【可持續發展】恒地The Henderson推ESG合作夥伴計劃 利用數據智慧管理平台協助租戶準備ESG報告

恒基地產 （00012） 宣布，中環旗艦商業項目The Henderson推出業界首個由業主、租戶及其員工共同參與的ESG合作夥伴計劃，旨在透過三方攜手合作，共同實現以數據為本的可持續發展目標。

恒地推出的ESG合作夥伴計劃主要可分為兩個部分，一方面透過獎賞計劃，鼓勵租戶及其員工實踐對環境、社會和管治（ESG）友好行為，參與的租戶和其員工只要在「碳中和」、「身心健康」、「同心協力」和「文化共融」四個不同範疇，達到特定可持續發展目標，即可獲得「HEND COINS」積分，直接可換領獎賞。

另一方面則透過新一代大數據智慧管理平台收集數據，讓參與的租戶能夠有效地追蹤、評估和量化其ESG表現，協助租戶準備ESG報告，把握發展機遇。

恒地主席李家誠表示，可持續發展對於構建更美好、更宜居未來是不可或缺的一環，希望通過這個全面的ESG合作夥伴計劃，在The Henderson建立一個智能化及可持續的劃時代工作環境。

相關文章：【可持續發展】阿里雲目標2030年數據中心全部轉用清潔能源 對外開放9項低碳專利

相關文章：【ESG】國泰航空設企業可持續航空燃油計劃 滙豐友邦等為創始客戶

相關文章：【可持續發展】恒隆承諾達致ULI Greenprint淨零碳排放營運目標 將制定2025年和2030年減碳目標

晉達特約：市況不明 優質投資你要知