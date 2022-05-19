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【可持續發展】恒地The Henderson推ESG合作夥伴計劃　利用數據智慧管理平台協助租戶準備ESG報告

股市 12:27 2022/05/19

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【可持續發展】恒地The Henderson推ESG合作夥伴計劃　利用數據智慧管理平台協助租戶準備ESG報告

恒基地產 （00012） 宣布，中環旗艦商業項目The Henderson推出業界首個由業主、租戶及其員工共同參與的ESG合作夥伴計劃，旨在透過三方攜手合作，共同實現以數據為本的可持續發展目標。

恒指公司推「恒生氣候變化1.5度目標指數」【下一頁】

恒地推出的ESG合作夥伴計劃主要可分為兩個部分，一方面透過獎賞計劃，鼓勵租戶及其員工實踐對環境、社會和管治（ESG）友好行為，參與的租戶和其員工只要在「碳中和」、「身心健康」、「同心協力」和「文化共融」四個不同範疇，達到特定可持續發展目標，即可獲得「HEND COINS」積分，直接可換領獎賞。

另一方面則透過新一代大數據智慧管理平台收集數據，讓參與的租戶能夠有效地追蹤、評估和量化其ESG表現，協助租戶準備ESG報告，把握發展機遇。

恒地主席李家誠表示，可持續發展對於構建更美好、更宜居未來是不可或缺的一環，希望通過這個全面的ESG合作夥伴計劃，在The Henderson建立一個智能化及可持續的劃時代工作環境。

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港股 The Henderson 碳中和 ESG 可持續發展 中環 地產 李家誠 恒基 大數據

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