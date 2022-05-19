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【攜程9961】短途出遊與內容策略成新動力 攜程恢復速度勝同行

股樓投資 12:58 2022/05/19

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華安證券報告指，疫情期間出行具有短途化趨勢，遊客平均出遊距離及目的地平均遊憩半徑均有收縮趨勢。攜程（09961）以短途旅行及低星酒店為切入點吸引用戶基數較大的低綫城市用戶，2020年超過40%的新交易用戶來自三綫及以下城市，低星策略初見成效。公司制定「三步走」的內容策略，與商戶合作振興旅遊經濟，通過供應商直播、旅遊內容種草分享、平台推薦榜單、熱門話題等方式，觸達用戶並轉化，目前內容生產數量、互動用戶數量及平均觀看時長均有增加，後續隨着內容轉化率的提升，有望帶來新增長。

另一方面，攜程在垂直領域深耕細作具備強壁壘，2021年恢復率優於行業。攜程的酒店及機票預訂GMV均處行業領先地位，交通票務與酒店旅遊相輔相成，已經形成多品牌矩陣，滿足國內外不同場景的預訂消費需求，加之後台多元數據及綫上運️營工具向商戶賦能，公司產品及服務能力具備強壁壘，公司2021年GMV已恢復至2019年58%，恢復情況領先於行業大盤，體現了強韌性。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股，請按【見下頁

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該行認為，公司業務主要包括酒店預訂、交通票務、旅遊度假及商旅管理四大領域，均處行業領先地位，酒店預訂及交通票務為主要營業收入。短期受到疫情擾動，但隨着國內疫情的逐步穩定，旅遊行業及民航運️輸行業將逐步恢復，公司作為行業龍頭，有望獲得強於行業的恢復速度，長期看好公司在垂直領域的優勢地位，加上公司在內容及短途旅遊戰略領域的加碼，對應合理股價為214元，首次覆蓋，給予「買入」評級。

【同場加映】青姐話：高山冇影蹤 低谷不是夢

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撰文：林衛

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攜程集團－S（09961） 目標價 港股 買入

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