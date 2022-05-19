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【板塊點睇】光大：復工復產穩步推進 半導體反彈機遇值看好

股樓投資 12:52 2022/05/19

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光大證券指出，自3月中旬部分地區採取管控措施後，國內申萬半導體指數持續下行，板塊個股普遍跌幅較大，市場風險偏好降低，行業估值處於歷史低位。但是，隨着復工復產穩步推進，該行持續看好半導體板塊的反彈機遇。

首先，半導體板塊業績優秀，反映行業把握了國產替代與創新應用機遇。據光大統計，半導體板塊去年收入按年增加36.3%，歸母淨利潤增加112.8%。今年第一季收入按年增加22.3%，歸母淨利潤增加 40.7%，業績增長亮眼。海外方面，台積電第一季營收與毛利率均超出此前業績指引上限，體現行業需求仍然強勁。隨着上海復工復產的不斷推動，長三角半導體企業的經營也有望回歸正軌。該行預計今年以下的半導體品類，仍將出現供不應求的情況，包括電源管理、AMOLED 驅動晶片、模擬晶片、新能源/電動車和工業領域的MCU、IoT領域的WiFI 晶片等。

【延伸閱讀】大行點睇：大和料港股本季見底 和A股同具長期投資價值 列出14隻首選股份，請按【見下頁

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其中，今年國內晶圓廠資本開支持續向上，產能穩步擴產，尚處於景氣周期內，中長期看好半導體設備與材料國產替代大邏輯，長周期優質賽道。目前設備行業回暖，近期關注低估值和有業績支撐的企業。另手機銷量第二季持續承壓，但是隨着復工復產的推進，經濟活動開始恢復，光大預計手機需求未來有望回升，手機相關半導體企業估值已處於歷史低位。

【同場加映】青姐話：高山冇影蹤 低谷不是夢

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撰文：林衛

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