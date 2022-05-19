「契媽」基金恐現泡沫爆破？剖析「契媽」Cathie Wood不討好原因分析

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【美股焦點】對冲基金沽空GME敗陣散戶 Melvin Capital宣布關閉基金
「契媽」Cathie Wood的基金ARK Innovation ETF（ARKK.US）上日急挫逾4%，盤前續跌逾3%。「契媽」系列的高增長股不少已由高位回落七成，符合泡沫爆破條件，剖析「契媽」不討好的原因，現時用SARK造淡已不值博？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883） 、中國電力 （02380） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？、4隻收息股策略、恒指上望目標、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、2隻汽車股推介、中移動 （00941） 、阿里巴巴 （09988） 、科技股、Bitcoin、港股推介
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欄名 : 3分鐘睇股