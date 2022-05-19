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「契媽」基金恐現泡沫爆破？剖析「契媽」Cathie Wood不討好原因分析

股市 19:01 2022/05/19

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「契媽」Cathie Wood的基金ARK Innovation ETF（ARKK.US）上日急挫逾4%，盤前續跌逾3%。「契媽」系列的高增長股不少已由高位回落七成，符合泡沫爆破條件，剖析「契媽」不討好的原因，現時用SARK造淡已不值博？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883）中國電力 （02380）小米 （01810）騰訊 （00700）比亞迪 （01211）Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？4隻收息股策略恒指上望目標中銀香港 （02388）滙豐 （00005）美團 （03690）國泰航空 （00293）吉利 （00175）比亞迪 （01211）騰訊 （00700）京東 （09618）2隻汽車股推介中移動 （00941）阿里巴巴 （09988）科技股Bitcoin港股推介

*追加：《ET財智Talk》晉達特約：市況不明 優質投資你要知

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欄名 : 3分鐘睇股

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Cathie Wood 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 除淨 國泰航空（00293） 京東（美：JD） 汽車股 國泰航空 阿里巴巴 中國海洋石油（00883）

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