【俄羅斯】資產遭扣押　Google俄羅斯分公司擬申請破產、員工撤離

▲ Google俄羅斯分公司已無法營運，已經向當局發出破產聲請通知，預計會將Google俄羅斯員工遷出該國。

Google昨（18 日）表示，由於俄羅斯政府銀行扣押該企銀行帳戶，公司無法支付薪酬給員工和供應商，並無法履行其他財務義務，Google俄羅斯分公司已無法營運，並已經向當局發出破產聲請通知，預計會將Google俄羅斯員工遷出該國。

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綜合多間外媒報道，Google在當地分公司的銀行帳戶遭俄羅斯政府接管，Google沒有資金支付工資和其他費用。Google其後也發表聲明承認，其資產及財產被沒收，所以打算發布一份申請破產的通知。

《華爾街日報》引述知情人士稱，Google已將大部分員工遷出俄羅斯，並在俄羅斯境外繼續為Google工作，其中大量員工最終將遷往杜拜，不想離開的員工則必須離職。隨著人事搬遷，Google短期內在俄羅斯將會完全沒有任何員工，但Google Search 、Gmail、Google Maps、Android、Play Store及Youtube等免費服務仍會持續提供。

路透社報道指，這並非Google第一次被俄羅斯政府剝奪財產。俄羅斯一間電視台的YouTube帳號遭到Google封鎖，因其持有人被美國列為制裁對象，促使俄羅斯官方沒收Google約1,500萬美元（約1.17億港元）。另根據俄羅斯聯邦法警局的資料庫顯示，自3月中旬以來，Google已被扣押資金兩次，但沒具體說明金額及其他罰款和執法費用，該局僅證實已扣押Google資產。

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責任編輯：曾曉汶

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