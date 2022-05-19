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【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購

股樓投資 14:51 2022/05/19

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外電引述消息人士指，私募基金太盟（PAG），KKR (美：KKR)及Stonepeak等，正考慮競購本港電訊商香港寬頻（01310），上述機構目前尚未確定會否正式投標。惟潛在投資者一直在與顧問合作，對香港寬頻進行盡職調查。惟具挑戰性的融資市場和股市波動，可能阻滯潛在的交易。 香港寬頻今日逆市造好，截至2時半，該股報10.17元，上升近6%，市值為132億元。

【恒大危機】恒大汽車傳無限期 延遲電動車預售  詳情請看[下一頁]

香港寬頻為香港的家庭和企業客戶提供寬帶互聯網服務，並提供其他企業電信解決方案、運營數據中心亦提供Wifi連接。該公司由香港科技探索(01137)行政總裁王維基創辦，股權多次易手，目前主要股東包括私募基金公司TPG和MBK Partners。2018年，香港寬頻宣布以全股票方式，與TPG和MBK Partners持有的企業的固網電訊服務運營商WTT合併。公司同時經營網購平台Home+。

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撰文 : 李尚毅

香港寬頻（01310） 港股

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