【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購

外電引述消息人士指，私募基金太盟（PAG），KKR (美：KKR)及Stonepeak等，正考慮競購本港電訊商香港寬頻（01310），上述機構目前尚未確定會否正式投標。惟潛在投資者一直在與顧問合作，對香港寬頻進行盡職調查。惟具挑戰性的融資市場和股市波動，可能阻滯潛在的交易。 香港寬頻今日逆市造好，截至2時半，該股報10.17元，上升近6%，市值為132億元。

【恒大危機】恒大汽車傳無限期 延遲電動車預售 詳情請看[下一頁]

香港寬頻為香港的家庭和企業客戶提供寬帶互聯網服務，並提供其他企業電信解決方案、運營數據中心亦提供Wifi連接。該公司由香港科技探索(01137)行政總裁王維基創辦，股權多次易手，目前主要股東包括私募基金公司TPG和MBK Partners。2018年，香港寬頻宣布以全股票方式，與TPG和MBK Partners持有的企業的固網電訊服務運營商WTT合併。公司同時經營網購平台Home+。

大和料港股本季見底 和A股同具長期投資價值 列出14隻首選股份 詳情請看[下一頁]

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映 【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機