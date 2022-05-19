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【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐

環球社會熱點 12:02 2022/05/19

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荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗案繼續審訊。Amber Heard妹妹Whitney Heard Henriquez周三（18日）出庭作供表示，有親眼目睹尊尼狄普扯姐姐頭髮，並反覆掌摑Amber Heard。事後尊尼狄普更要求Henriquez簽署保密協議，避免外界知道他家暴。

尊尼狄普被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合 【下一頁】

Henriquez妹妹周三出庭作證，表示她不定期會前往前姐夫尊尼狄普在美國洛杉磯的頂層豪宅居住。其中2015年3月、尊尼狄普與Amber Heard結婚後一個月，尊尼狄普在豪宅裡喝酒，當時她亦在場。Henriquez稱，尊尼狄普喝醉後情緒不穩，與私人保鑣Travis McGivern聊天，談及Amber Heard發現他與前女友的短信。

Henriquez憶述，當時尊尼狄普與保鑣提及與前度發短訊並無特別，承認有隱瞞Amber Heard、但Amber Heard因此向他動手。Amber Heard在樓上聽見這番說話後，開始在屋內與尊尼狄普爭吵，Henriquez跑到樓上希望讓姐姐冷靜下來，並把她帶至在樓下的房間。

Henriquez聲稱，尊尼狄普突然衝前並拍打其的背部，Amber Heard見狀大聲咒罵尊尼狄普，掌摑他臉部；而尊尼狄普亦不甘示弱，一手扯住Amber Heard頭髮，另一隻手多次搥打她的臉部。

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Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp 【下一頁】

McGivern阻止及帶走尊尼狄普時，他依然怒火中燒，繼續用粗言穢語辱罵二人，用罐頭擲向Amber Heard，但不小心撃中自己的私人護士Debbie Lloyd。

廳內其後傳出撞擊及粉碎聲，尊尼狄普開始像動物一樣尖叫。Henriquez把Amber Heard帶至旁邊房間，讓整晚她不要離開。

Henriquez指，事後尊尼狄普要求她簽署保密協議，但被她拒絕。尊尼狄普之後指責她向傳媒兜售故事，Henriquez強調絕無此事。

Amber Heard早前作供亦有提及此事，她指爭執前一周，她在尊尼狄普的iPad發現與前度的短訊，他甚至在兩人結婚翌日與前度見面。Amber Heard指這是首次尊尼狄普向她動手，其後接連不斷對她施暴。

至於保鑣McGivern較早前作供稱，兩人當時發生口角後，Amber Heard不斷向尊尼狄普擲東西並試圖襲擊他，包括用紅牛飲料擲向尊尼狄普。

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責任編輯：郭麗明

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