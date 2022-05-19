歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案

歐洲多地近期相繼錄得猴痘症感染個案，情況仍在蔓延。西班牙當地已有23人出現猴痘症相關病徵，葡萄牙亦已錄得5宗確診個案，並透露所有患者都是男性。美國麻省衛生部確認，一名近期曾到訪加拿大的男子確診猴痘症。

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西班牙衛生部門表示，23個疑似病例患者集中在馬德里（Madrid）地區。當局表示已向全國發布警報，西班牙衛生情況中心負責人Fernando Simón指，雖然猴痘症不太可能廣泛傳播，但亦不能排除相關可能。

馬德里衛生部門發表聲明表示，當局正分析疑似病例，並指猴痘症一般而言可透過呼吸道傳播感染，但該23宗個案特徵顯示，是透過性行為感染。衛生部門透露，相關人士情況良好，正在家中隔離，當局會密切關注。

葡萄牙當局已確認錄得5宗確診個案，亦正調查另外15宗疑似病例。葡萄牙衛生部周三（18日）發表聲明透露，所有個案皆在里斯本（Lisbon）及Tagus Valley地區發現，相關人士全為男性。

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美國麻省周三亦確認，一名近期曾外遊加拿大男子感染猴痘症。美國疾控中心（CDC）透露，當局透過實驗室測試確認。麻省表示，正與CDC等衛生機構合作追蹤接觸者，強調病例已住院且情況良好，對公眾衛生沒有風險。加拿大公共衛生署同日表示，正密切關注目前情況，並透露當地未有感染個案。

英國亦錄得7宗猴痘症個案，首宗患者曾到尼日利亞（Nigeria）外遊，據報他在當地感染病毒。英國衛生安全局指，最近4宗病例患者皆為男同性戀者或雙性戀人士，且皆曾和其他男性發生性行為。英國衛生機構呼籲，相關人群需提高警覺，若身體任何部位，尤其是生殖器出現皮疹或損傷，若有疑慮請即前往求診。

據悉猴痘症初期徵狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、淋巴結腫大等，皮疹初期看似水痘或梅毒，可從面部擴散到生殖器等其他身體部位，大部分患者會在數周內痊愈。過往猴痘症主要發生在非洲中西部，1970年代首次在剛果被發現。

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責任編輯：李俊儀