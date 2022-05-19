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【Deepfake】網絡安全機構：銀行生物識別認證系統　極易被Deepfake冒充身份

科技 15:30 2022/05/19

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Deepfake技術對銀行系統是一種危機，因為該技術可被用來促進欺詐。（法新社）

深偽技術（Deepfake）是一種人工智能（AI）技術，近年常被利用作換臉處理，製成虛假圖像或影片而達到偽造身份的目的。有網絡安全機構公司，對10間頂級生物識別認證系統供應商的產品進行漏洞檢測，發現當中有9間公司的系統都能輕易被Deepfake蒙騙，而成功通過身份認證測試。

【華為應用】華為AppGallery被揭漏洞　用戶可免費下載付費Android Apps

Deepfake檢測公司Sensity發表報告，對10間頂級生物識別認證供應商的產品進行漏洞檢測，這些生物識別認證系統主要是用於銀行服務。

複製人臉至影片   偽造「真人」表情動作

Sensity利用Deepfake技術，先將一張人臉複製到身份證上，供生物識別認證系統掃瞄，然後再將同一張臉複製至一段影片之中。接著，該系統會要求身份證上的「當事人」看著手機或電腦上的鏡頭，並作出轉頭或微笑的動作，以證明他們是一個真實的人，再利用面部識別將他們的外表與身份證上的照片進行比較。

【小心假訊息】黑客借助加密貨幣熱潮　假冒幣安發短訊

結果顯示，當中有9間供應商的系統都輕易被Deepfake技術所蒙騙，成功通過身份認證。Sensity營運總監Francesco Cavalli表示，Deepfake技術能創建假賬戶，冒認任何人的身份進行任何事，而且沒有人能夠發現他們。

Deepfake技術對銀行系統是一種危機，因為該技術可被用來促進欺詐。Francesco Cavalli舉例說：「我可以冒認他人身份，創建一個賬戶，又或將非法資金轉移到加密錢包的數碼銀行賬戶，又或要求抵押貸款。」他認為，新一代的AI力量足以對銀行，以至金融業構成嚴重威脅。

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責任編輯：陳卓賢

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