【綠色債券2022】綠債首日掛牌表現令人失望 全日收報99.7元 每手蝕30元

政府早前發行綠色零售債券（04252），市場反應熱烈，有近49萬份有效申請。周二（17日）公布配售結果，有約19萬人獲分5手綠債。即使綠色債券保證息率達2.5厘，較iBond更多，但表現令人失望，周三（18日）暗盤交易表現欠佳，破天荒穿底價。

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綠債周四（19日）於聯交所上市，遇上股市動蕩，美國道指收巿跌逾1,100點，港股也跌逾500點，開市時綠債已跌穿發行價100元，開報99.95元，最高曾見99.9元，最低見99.55元，最後全日收報99.7元，以每手100股計算，每手帳面蝕30元；若持有5手人士，帳面已蝕150元。

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今次發售綠債一共接獲48.8萬份有效申請，認購四手或以下的投資者合共15.08萬份，均可全數獲配發。另外有33.75萬人認購多於四手，其中19.43萬份申請，可多獲一手，意味有達19萬人手持5手綠債。

綠債周三在多個暗盤交易場表現也不理想，跌穿發行價100元，如提供暗盤交易的耀才、輝立及富途，綠債於以上3個交易場的暗盤價的收市全數低於發行價100元，如於耀才的暗盤收市價為99.95元，跌0.05%，為首次有香港政府發行的零售債券暗盤跌穿發行價。

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記者：陳詠妍