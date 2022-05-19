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【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元

理財智慧 12:09 2022/05/19

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政府早前發行綠色零售債券（04252），市場反應熱烈，有近49萬份有效申請。周二（17日）公布配售結果，有約19萬人獲分5手綠債。即使綠色債券保證息率達2.5厘，較iBond更多，但表現令人失望，周三（18日）暗盤交易表現欠佳，破天荒穿底價。

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【著數優惠】滙豐卓越理財強化數碼財富管理 冀吸高端年輕社群 點樣可以將全家福轉換為NFT?，詳見【下一頁

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢


綠債周四（19日）於聯交所上市，遇上股市動蕩，美國道指收巿跌逾1,100點，港股也跌逾500點，開市時綠債已跌穿發行價100元，開報99.95元，最高曾見99.9元，最低見99.55元，每手100股，每手帳面最多蝕45元。若手持5手綠債，已蝕達225元。

【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪，詳見【下一頁

今次發售綠債一共接獲48.8萬份有效申請，認購四手或以下的投資者合共15.08萬份，均可全數獲配發。另外有33.75萬人認購多於四手，其中19.43萬份申請，可多獲一手，意味有達19萬人手持5手綠債。

綠債周三在多個暗盤交易場表現也不理想，跌穿發行價100元，如提供暗盤交易的耀才、輝立及富途，綠債於以上3個交易場的暗盤價的收市全數低於發行價100元，如於耀才的暗盤收市價為99.95元，跌0.05%，為首次有香港政府發行的零售債券暗盤跌穿發行價。

【2022消費券】陳茂波：消費券推動本地電子支付市場發展　第二階段於年中發放，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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