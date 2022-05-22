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【本地品牌】養生概念不再「老土」　港花茶品牌開茶飲店吸年輕客

10:00 2022/05/22

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張藹靈表示，大家都沒有創業經驗，很多時都是「摸着石頭過河」，由尋找原材料、產品包裝到宣傳都是自己「一腳踢」。（陳靜儀攝）

市民愈來愈着重健康，除了購買保健品，也會喝養生茶。有本地品牌看準養生花茶在本港市場的發展空間，投資6位數自設品牌，並於大型商場開設茶飲店，主要售賣養生花茶，希望將養生概念融入日常生活。

好茶養生聯合創辦人張藹靈與拍檔本身喜歡喝養生茶補身，亦留意到香港也有不少人會飲用養生花茶，但她們發現港人生活忙碌，沒有太多時間準備材料烹調，加上他們對食材成分配搭未必太認識，於是她們看準港人的需求，於2016年與中醫師組成團隊，創立品牌好茶養生，將較為古板的養生概念融入日常生活。

推新款式帶領潮流 保競爭力

相比坊間的台式茶飲店主打珍珠奶茶，品牌售賣即泡養生茶、花茶蛋糕及花茶雪糕。她指，品牌的茶飲店以養生概念為主，從顧客層面來說較有新鮮感，可以吸引年輕顧客嘗試。對於早前疫情嚴重，品牌亦推出養肺護喉產品，如桂花雪梨茶、陳皮燉檸檬等。張藹靈表示，受惠於疫情及市民在家工作，加上與不同網上購物平台合作（如HKTVmall、士多），刺激品牌的網上生意上升大約3至4成。除了與網上購物平台合作，品牌亦設有自家網店，其生意佔公司整體生意額約3至4成。張指，光顧網店的客人購買養生花茶居多，且大部分之前已曾光顧。

至於未來，品牌計劃把握租金回落的機會，物色新店舖，擴張手搖飲品店業務；而零售方面，亦會與其他網上平台合作。

記者：廖淑瑩

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