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【華為應用】華為AppGallery被揭漏洞　用戶可免費下載付費Android Apps

科技 11:44 2022/05/19

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華為自美國禁令後，新產品就無法再使用GMS系統，需投入資源開發自家配套服務，當中更開發自家應用商店華為AppGallery，取代Google Play商店。惟近日有Android開發者發現，華為AppGallery出現漏洞，或能允許用戶免費下載，需要付費的Android應用程式（App）。

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據外媒9To5Google報道， Android開發者Dylan Roussel近日發表網誌，指出自己在探索AppGallery商店的API時，發現了一個漏洞，「華為AppGallery的底層API沒有為付費Apps提供保護，用戶毋需付費，也毋需登陸帳戶，就能獲得有效APK下載連結。」他補充，這個漏洞可以幫助他人輕鬆下載盜版App，安裝和使用時也不會遇到任何麻煩。

他最初於今年2月發現相關漏洞，隨後聯繫華為進行反饋。華為也已經意識到該漏洞並承認錯誤，但目前還未分享任何修復計劃時間表。

Roussel提醒開發者，目前最好的解決辦法是確保App擁有DRM保護，例如AppGallery DRM 服務。它會在用戶打開App時檢查他們是否購買該App，並確保App不會是與他人共用。

責任編輯：曾曉汶

【華為新品】華為智能手環Band 7、智能手錶GT 3 Pro　內地率先發售

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