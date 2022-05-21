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【ESG】戴爾科技早倡零碳　兼顧環保與效能

10:00 2022/05/21

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戴爾科技副總裁兼香港及澳門區總經理李詩韻表示，品牌並非近幾年才實行ESG措施，早在2007年公司創辦人Michael Dell已提出零碳倡議。（廖淑瑩攝）

環境、社會及企業管治（ESG）已被不少企業納入發展過程，而戴爾科技（Dell Technologies）早在2007年提出零碳倡議（Zero-Carbon Initiative），同時訂立「2030年射月目標」（2030 moonshot goals），如產品包裝採用100%回收或可再生材料製成，以達到可持續性的目的。

回收塑膠生產 須兼顧環保效能

戴爾科技副總裁兼香港及澳門區總經理李詩韻表示，品牌並非近幾年才實行ESG措施，早在2007年公司創辦人Michael Dell已提出零碳倡議。她續指，在環境層面，品牌採用具可持續性的材料進行包裝，減少排放溫室氣體；在社會層面，招聘會趨向多元化等。

由於戴爾科技早已提出零碳倡議，故有較多時間計劃及執行各類措施，但在實行初期亦遇上不少挑戰。戴爾科技全球環境事務部門亞太區總監戴令徽指出，推行措施時，需要讓持份者充分了解發展方向及原因。另外，在產品研發方面，因品牌利用回收塑膠生產產品，在過程中需要同時達到可持續發展及保持效能，這也是在推動可持續發展所遇到的難題。

確立目標 逾半產品用再生材料

戴令徽表示，可持續發展的目標需要配合員工發展。一旦有了這些觀念，讓公司在營運、產品研發方面，可以達到目標。因此，品牌訂立「2030年射月目標」，範圍涵蓋推進可持續發展、培養包容性、改變生活及維護道德與私隱。針對推進可持續發展，對於客戶購買每件產品，公司將會重複使用或回收同等產品，而100%的包裝及50%以上的產品將由回收或可再生材料製成。

她指出，該措施由生產到消費者使用，均考慮到可持續發展。另外，在培養包容性方面，公司全球員工及領導層的女性佔比分別為50%及40%。

記者：廖淑瑩

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市場拓展 科技產品 ESG 可持續發展 產品 Dell

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