  • 27°C
香港時間 : 2022519日 (四) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】高盛：美國未來24個月35%可能性出現經濟衰退　4板塊於過去5次衰退期間均跑贏大市

股市 11:28 2022/05/19

分享：

分享：

【美股分析】高盛：美國未來24個月35%可能性出現經濟衰退　4板塊於過去5次衰退期間均跑贏大市

美國聯儲局多番強調，短期需要加息以遏抑通脹升溫，市場憂慮美國經濟軟著陸的可能。高盛認為，雖然經濟衰退並非無可避免，但自二次大戰以來，美國經歷14次政策緊縮周期，其中11次美國經濟在兩年內步入衰退，而當中8次與聯儲局收緊貨幣政策有關。高盛指，孳息曲線反映了美國經濟收緊的可能性，預期美國經濟在未來12個月有15%可能性步入衰退，未來24個月有35%可能性步入衰退。

標指股息未曾在衰退以外的時間出現下跌

美股大幅波動，高盛稱，美國近年經濟數據相當強勁，但美股的表現反映投資者認為經濟向下的可能性更高，同時期貨市場顯示標普500指數明年股息將下跌5%，而過去60年間，標指股息未曾在衰退以外的時間出現下跌。

瑞士百達3原因下調美股至「負面」評級【下一頁】

高盛指，自二戰以來的12次經濟衰退中，標指從高峰回落至谷底的中位數約24%。舉例指，標普自2022年1月的近4800點，回落至約3650點，即較現水平低約11%。若以平均跌幅來看，標指則跌30%至3360點，即較現水平低約18%。

標指預測市盈率在衰退前8個月見頂

參考自1980年以來典型的經濟衰退，標指預測市盈率倍數在衰退前8個月見頂，並從高峰至衰退開始前回落約15%。

高盛指，經濟衰退前12個月，防守性股份及優質股一般會跑贏大市，而自1981年以來5次衰退期間，能源、消費必需品、醫療保健及公用四大板塊的平均表現都能跑贏指數。

相關文章：【TSLA】馬斯克：Tesla AI日將於8月19日舉行　預告「有許多很酷的更新」

相關文章：【大行看法】富達國際：今年經濟恐陷入滯脹　美股為安全避風港

晉達特約：市況不明 優質投資你要知

美股 市場動向 大行報告 經濟衰退 經濟 二次大戰 加息 通脹 美國聯儲局 標準普爾500指數

上一篇文章

【港股市況】恒生指數曾跌逾700點穿二萬關　騰訊績後挫8%（不斷更新）

下一篇文章

【中國經濟】渣打再削中國今年經濟增長預測　由增長5%調低至增長4.1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【東航墜機】據報東航空難或涉人為蓄意撞毀　惟中方指未向任何媒體發布有關調查信息、東航半日跌1%
【東航墜機】據報東航空難或涉人為蓄意撞毀　惟中方指未向任何媒體發布有關調查信息、東航半日跌1%
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港股6.6%　夜期跌386點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港股6.6%　夜期跌386點（不斷更新）
【騰訊700】騰訊首季經調整淨利按年跌23%、收入按年無增長遜預期　股價開市挫逾6%
【騰訊700】騰訊首季經調整淨利按年跌23%、收入按年無增長遜預期　股價開市挫逾6%
【美股收市】滯脹憂慮加深 道指瀉1164點 納指重挫4.7%
【美股收市】滯脹憂慮加深 道指瀉1164點 納指重挫4.7%
綠色債券│綠債（04252）上市買賣策略　ESG投資新手貼士
綠色債券│綠債（04252）上市買賣策略　ESG投資新手貼士
【綠色債券】零售綠債出師不利？　三大證券行暗盤價齊潛水、滙豐暗盤價見99.19元
【綠色債券】零售綠債出師不利？　三大證券行暗盤價齊潛水、滙豐暗盤價見99.19元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款