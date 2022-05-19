▲ 【美股分析】高盛：美國未來24個月35%可能性出現經濟衰退 4板塊於過去5次衰退期間均跑贏大市

美國聯儲局多番強調，短期需要加息以遏抑通脹升溫，市場憂慮美國經濟軟著陸的可能。高盛認為，雖然經濟衰退並非無可避免，但自二次大戰以來，美國經歷14次政策緊縮周期，其中11次美國經濟在兩年內步入衰退，而當中8次與聯儲局收緊貨幣政策有關。高盛指，孳息曲線反映了美國經濟收緊的可能性，預期美國經濟在未來12個月有15%可能性步入衰退，未來24個月有35%可能性步入衰退。

標指股息未曾在衰退以外的時間出現下跌

美股大幅波動，高盛稱，美國近年經濟數據相當強勁，但美股的表現反映投資者認為經濟向下的可能性更高，同時期貨市場顯示標普500指數明年股息將下跌5%，而過去60年間，標指股息未曾在衰退以外的時間出現下跌。

高盛指，自二戰以來的12次經濟衰退中，標指從高峰回落至谷底的中位數約24%。舉例指，標普自2022年1月的近4800點，回落至約3650點，即較現水平低約11%。若以平均跌幅來看，標指則跌30%至3360點，即較現水平低約18%。

標指預測市盈率在衰退前8個月見頂

參考自1980年以來典型的經濟衰退，標指預測市盈率倍數在衰退前8個月見頂，並從高峰至衰退開始前回落約15%。

高盛指，經濟衰退前12個月，防守性股份及優質股一般會跑贏大市，而自1981年以來5次衰退期間，能源、消費必需品、醫療保健及公用四大板塊的平均表現都能跑贏指數。

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