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歐盟斥資逾1.7萬億 5年內擺脫依賴俄能源

環球社會熱點 11:35 2022/05/19

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自俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟一直尋求辦法終止依賴俄羅斯能源，從而加強打擊其經濟。歐盟日前宣布斥資2,100億歐元，計劃在2027年時擺脫依然俄羅斯的化石燃料。

歐盟未通過第6輪對俄制裁 匈牙利索1476億擺脫俄石油 【下一頁】

歐盟委員會周三（18日）公布價值2,100億歐元（約1.73萬億港元）的計劃，打算以3個途徑及手段，在2027年實現停止依賴俄羅斯能源的目標。計劃包括入口更多非俄羅斯天然氣﹑加快推動可再生能源及加強節省能源。

計劃中將把860億歐元用以投資可再生能源﹑270億歐元投資至氫氣基建﹑290億歐元投資予建立電網及560億歐元用以節省能源項目。整體計劃至2030年時，可能追加至3,000億歐元（約2.47萬億港元）

歐盟預測俄倘斷天然氣 歐元區GDP增長縮至0.2% 【下一頁】

不過，歐盟亦打算在化石燃料基建上投資約120億歐元，協助中歐及東歐國家接收非俄羅斯能源。雖然此舉被指可能加劇氣候問題及推高能源價格，但歐盟指基建未來可改為運輸可再生氫氣能源。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，新計劃將幫助歐盟節省更多能源，加快取締使用化可燃料及啟動新投資。歐盟打算動用新冠疫情經濟復甦基金，用以資助計劃。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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