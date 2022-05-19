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【中國經濟】渣打再削中國今年經濟增長預測　由增長5%調低至4.1%

股市 11:26 2022/05/19

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渣打 （02888） 發表報告再度下調今年中國經濟增長預測，最新預測為增長4.1%，以反映4月份的經濟收縮和5月份的放緩。報告指，每額外實施多一個月的嚴重封控措施，將使經濟年增長率減少0.5至0.6個百分點，惟近期疫情改善以及持續的政策支持下，相信能促進下半年的復甦。

今季中國經濟增長預測大幅下調至僅0.3%

該行上月已將今年中國經濟增長預測，由5.3%下調至5%，今次是年內第二次下調預測。據渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽的團隊報告，嚴格的疫情控制措施擾亂了生產和消費，4月份的數據顯示月度GDP按年收縮。工業生產、零售銷售和服務表現按年出現負增長，固定資產投資（FAI）錄得增長，但製造業和基礎設施投資明顯放緩，房地產投資急劇下降。

明年經濟料增長5.8%

該行將第二季度的增長預測，由原先的3.5%，大幅下調至0.3%，以反映4月和5月初的疲弱，但預計第三季度將反彈至5.3%，第四季度為5.9%。由於基數較低，該行將明年的增長預測，由原先的5.5%，提高到5.8%。

報告稱，上海在阻止社區級感染方面取得進展，為逐步復常鋪平道路。在主要城市進行定期PCR測試，將可能防止大規模和長期封鎖情況再次發生。該行預計，在政策驅動的基礎設施繁榮的支持下，6月份的經濟活動將適度回升，並在下半年復甦。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

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