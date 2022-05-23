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【C.E.O.財策精英】宏利助理財富管理總監何竣諾　一步一腳印創事業新境界　收穫事業滿足感

iMoney智富 00:00 2022/05/23

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宏利助理財富管理總監何竣諾（Chris）具極強事業心，在成為理財策劃顧問前，於銀行界打拼近十年，漸漸有感朝九晚五的工作局限了事業發展，終決定跳出打工行列，在2020年透過「宏利C.E.O.計劃」加入中學師姐宏利高級分區總監黃佩珊（Becky）的團隊，在全新環境一手一腳建立屬於自己的理財策劃事業。入職首年，他旋即榮獲環球業界公認的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），去年更再下一城，以過百萬業績完成三倍MDRT要求的超級會員資格(COT, Court of the Table) ，成功開展亮麗的事業天地。

不甘被局限成轉行契機

在香港金融中心，銀行工作在大眾眼中是年青人向上流的大好機會，事業心重的Chris亦不例外：「當年從美國完成大學課程回港發展後，我第一份工作便是擔任個人銀行業務職位，亦曾負責中小企貸款業務，後來經內部轉職至數碼化轉型項目，部門的工作是要構思如何為客戶提供最友善的綫上使用體驗，推進傳統銀行的數碼化進程，十分有挑戰性。」但數年之後，事業心極重的Chris開始不安於現狀，反覆思考銀行業的發展前景：「始終銀行架構大，每一改動都需經層層關卡，我的一些想法未必能於短時間內實現。加上公司常有人事變動，我逐漸意識發揮的機會有所局限，令我渴望作出一些改變。」

把握適應期調整心態　累積經驗為長遠發展

Chris的父親同樣從事資產管理行業，兩父子不時交流對行業前景的想法，加上Chris於行內交遊廣闊，亦願意多方面學習，所以早在正式成為理財策劃顧問前，他已對理財策劃工作有一定程度了解，相信自主的財策事業平台能提供更佳發展機會。

Chris的上綫經理Becky是其中學師姐，她笑言早已觀察到Chris很適合從事理財策劃工作，故自2018年起已積極游說他入行，而Chris在考慮入行時，亦仔細詢問了不少行業相關的事情。她形容Chris性格愛自由且外向，加上熱愛運動，樂於挑戰自己，這些條件均非常有利發展理財策劃事業。在Becky的引薦下，Chris遂在2020年辭去銀行的崗位，轉職成為理財策劃顧問。雖已做足心理準備，但真正「上場」時未免需經歷適應期，Chris坦言幸好有「宏利C.E.O.計劃」提供支援：「從銀行後勤營運轉為主力前綫見客，初時我常擔心客戶和朋友把我定位為銷售員，從而產生了緊張情緒及心魔。感謝『宏利C.E.O.計劃』有一對一的導師定期跟進我們入職後的情況，以經驗及專業知識助我調整心態，克服心魔，加上隨着實戰經驗的累積，不少已見了數次面的客戶都說感受到我的認真及專業。憑着為他們着想，並非只求一時業績的心，工作也慢慢得心應手，最終於首年成功完成MDRT目標。」

Becky（前）在財策行業經驗豐富，在宏利帶領着百人團隊，她對Chris有十足信心！

堅守本份　立志成為客戶的理財策劃專家

現階段起步不俗的Chris已為自己建立清晰定位，他暫時未有建立個人團隊的想法，其策略是不刻意爭逐名利，不強求每月、每季、甚至每年要達到指定業績目標，只順着自己的節奏去學習、成長，務求自己成為以客為尊的理財策劃專家。與不少新人一樣，Chris初期的客戶群，主要來自親友及他們的轉介，自己也盡量在日常生活中擴闊社交圈子，並認真對待每一份關係。儘管抱着順其自然的態度，Chris在2021年的業績仍取得大幅度增長，以亮麗的COT榮譽總結第二年的成績，可見他發展業務確有自己的一套。

他寄語有興趣加入理財策劃行業的有志之士，最重要是積極裝備自己，保持競爭力，並要謹記凡事為客戶的實際需要着想，與客戶保持長遠的良好合作關係，這樣才能慢慢建立起個人品牌，在財策行業走向專業化的進程中找到自己的一片天。

Chris加盟宏利短短時間已於過萬名宏利代理人中晉身頂尖精英行列，獲邀出席各項頒獎典禮，看到自己的付出得到肯定，他亦更有動力去做得更好。

（特約）

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