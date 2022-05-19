聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%

俄羅斯與烏克蘭的戰爭令全球食品等商品價格上升，加上原來的通貨膨脹高企，全球經濟嚴重受影響。聯合國近日宣布，下調今年全球經濟預測，由4%大幅降低至3.1%。聯合國表示，俄烏戰爭引發商品價格上漲加劇通脹壓力，削弱新冠疫情後的經濟復甦能力。

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聯合國周三（18日）發表長達26頁的《世界經濟形勢與展望》報告（The World Economic Situation and Prospects），下調今年全球經濟預測，更警告受俄烏戰爭進一步加劇，及新一波疫情因素影響，目前3.1%的預測仍有重大下行風險。報告中指出，俄烏戰爭引發糧食及化肥價格急劇上漲，對發展中國家造成沉重打擊，加劇糧食不安全及貧困情況。

聯合國經濟及社會事務部（Department of Economic and Social Affairs）在中期預測中表示，是次下調廣泛使用，包括美國、中國和歐盟的大型經濟體，及其他大多數國家。俄烏戰爭不但對兩國經濟造成沉重打擊，更影響中亞及歐洲鄰國經濟。

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聯合國預料歐盟受俄羅斯中斷能源供應影響，今年經濟僅增長2.7%，較1月預測的3.9%低。而美國經濟預料將在今年和明年分別增長2.6%及1.8%，指通脹高企、美聯儲積極收緊貨幣政策都是影響因素。聯合亦預料中國經濟今年將增長4.5%，低於2021年的8.1%。整體而言，發展中國家經濟今年將增長4.1%，低於2021年的6.7%。

聯合國亦預測，隨著食品及能源價格大幅上漲，預計2022年全球通脹率將升至6.7%，是2010年至2020年平均水平2.9%的2倍以上。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，俄烏戰爭從各方面引發危機，破壞全球能源市場，擾亂金融體系，加劇發展中國家的脆弱性。

古特雷斯敦促各界需迅速採取果斷行動，確保食品及能源供應不斷流向開放市場，當中涉及取消出口限制、向有需要國家釋放盈餘及儲備等。他同時呼籲解決食品價格上漲問題，平息市場波動。

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責任編輯：李俊儀