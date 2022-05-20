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【理財智慧】諗唔到買咩 又冇時間睇 一文了解主動與被動投資

理財智慧 11:28 2022/05/20

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如果有留意環球市況的讀者，都知年初至今環球市況表現欠佳，主因是宏觀經濟受到負面影響，甚至香港恒指曾跌穿20000點水平，連最近的強積金數據也顯示去月的表現成為歷年最差。那到底該如何部署，與其花時間研究不同板塊或者個股，倒不如考慮被動投資。

同場加映:【青姐話】大市向下走 見好要識收

主動投資

我身邊的朋友都是主動投資為主，即願意花大量時間去研究，自己作資產配置，以賺取高於大市的回報。為了賺取比別人高的回報，會更「主動」去花時間研究和閱讀，甚至尋找估值低的個股 (即價值投資法) ，願意主動投資的朋友，通常是可承受風險較高和願意花時間的投資者，通常投資於個股，甚至會以槓桿形式作投資。

被動投資

被動投資則是一個與主動完全相反的投資概念，認為不論如何花時間研究都無法超越市場的回報，寧願花時間在其他事情上，不會刻意研究個別股票。主要是一些可承受風險較低的讀者，投資是以抗通脹和賺取市場回報為目標，主要投資於指數類的產品（盈富基金）。

不用花時間的主動投資

「時間就是金錢」當然不想花時間研究的讀者，可以聘請持牌的客戶經理提供投資意見，大多會分析市況、現時環球經濟因素、哪個板塊值得投資，他們便會收取手續費；甚至現時都有些「買股票料」的群組，給月費便會提供「意見」（當然不一定合法，而且回報真假無法確定），那既可以省卻研究時間，但需要花錢。

如何選擇

股神巴菲特一定是主動投資者的表表者，甚至將價值投資法發揚光大 ( 在書店總有一大堆與價值投資法有關的書籍)，他曾經與Ted Seides (對沖基金公司 Protégé Partners 的前資產經理)有過一場10年對賭，他挑選五支基金、巴菲特則以S&P500指數，比較十年的回報，最後前者只有年代2.2%回報、S&P500指數則有年化7%回報，所有讀者有時都可以考慮被動投資，特別是市況較差「無心水」的時候。

同場加映:【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：陳佳恩

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