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【元宇宙】Sony擬跨平台推動元宇宙　CEO：將發揮主導作用

科技 11:03 2022/05/19

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Sony行政總裁吉田健一郎提到，未來的消費者將會花更多在元宇宙世界中。（法新社）

元宇宙是近年各類企業部署開發的領域，擁有多元化娛樂業務的Sony也不例外。Sony表示在過去一年，旗下的遊戲、音樂和電影部門貢獻總營業收入的三分之二，並已從消費電子製造商角色，轉型至元宇宙娛樂巨頭作好準備。

【元宇宙】Mastercard推「生物識別結賬計畫」　客戶可用「微笑」支付

Sony行政總裁吉田健一郎表示：「元宇宙是一個社交空間和現場網絡空間，遊戲、音樂、電影和動漫都在這地方交匯。」他指出，Sony有份投資的電子遊戲商Epic Games，旗下人氣遊戲《要塞英雄》（Fortnite）就是一個線上社交空間的成功例子，並相信這將成為提升Sony現場遊戲服務能力的催化劑，推動Sony跨平台發展元宇宙。

【元宇宙】英皇娛樂旗下首位藝人　張敬軒推出NFT「HertzCity」

吉田健一郎也提到，未來的消費者將會花更多在元宇宙世界中。他認為，Sony的目標是將移動空間變成一個新的娛樂空間，並相信Sony有能力在虛擬世界中發揮主導作用。

將收購Bungie   作價282億元

另外，Sony旗下的PlayStation遊戲部門也將以36億美元（約282億港元）收購電子遊戲商Bungie，預料此舉將加速Sony的跨平台發展，因為Bungie正計畫製作旗下遊戲《Destiny》的電影和電視劇集。

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責任編輯：陳卓賢

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