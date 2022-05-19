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【快手1024】快手展開直播專項治理、全面清理違規內容　嚴厲打擊未年成人打賞及冒用成年人賬號等問題

股市 10:55 2022/05/19

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【快手1024】快手展開直播專項治理、全面清理違規內容　嚴厲打擊未年成人打賞及冒用成年人賬號等問題

快手 （01024） 發布展開直播專項治理的公告，強調將持續加大對不良直播行為的打擊力度，全面清理「色、醜、怪、假、俗、賭」等各類違法違規內容。快手指，是次專項行動將進一步全面加強互動環節管理，從嚴整治惡俗懲罰問題，全面清理利用評論彈幕等傳播低俗，非法引流導流等違法和不良信息。

快手：直播機構不得為未成年人提供經紀服務【下一頁】

快手表示，會嚴厲打擊誘導未成年人打賞，進一步完善未成年人充值打賞退款機制和流程，從嚴整治利用未成年人冒用套用成年人賬號，進行賣慘營銷、低俗炒作、欺詐帶貨等直播行為。

快手稱，將從嚴整治惡意營銷，嚴禁通過營造賣慘、名媛、成功人士等虛假人設炒作引流或炒作帶貨，嚴禁惡意蹭熱點行為，禁止消費社會熱點事件當事人、干擾熱點事件當事人正常生活秩序、冒充熱點事件當事人、發表消費死者/ 受害者的調侃性評論、編造謠言、謾罵抨擊等行為。

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港股 快手—W（01024）

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