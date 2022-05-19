土耳其反對北歐兩國快速入北約 拜登有信心可說服

瑞典與芬蘭日前已正式提交加入北約的申請書，但北約成員國之一的土耳其仍然未改反對態度。土耳其總統埃爾多安表示，不支持兩國以任何快速審核程序加入北約，表明難以支持可能危及土耳其安全的國家成為北約成員國。美國總統拜登仍然有信心，可以說服土耳其支持兩國加入北約。

芬蘭瑞典申請加入北約 土耳其再表態反對（第二版） 【下一頁】

埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）周三（18日）重申，芬蘭與瑞典支持被土耳其認證為恐怖組織的庫爾德工人黨（PKK），同時又想土耳其支持兩國加入北約（NATO），如此矛盾的行為是不可能實現。

埃爾多安更指出，安卡拉政府曾向瑞典要求交出30名恐怖分子無果，如今瑞典尋求土耳其支持加入保障安全的國際經濟北約。埃爾多安稱出於安全理由，難以支持瑞典加入北約。

土耳其反對瑞典芬蘭入北約 施壓兩國解除制裁安卡拉（第二版） 【下一頁】

同時，埃爾多安亦要求北約其他成員國需更理解土耳其的安全憂慮，矛頭直指北約從未支持土耳其打擊PKK或其他庫爾德送武裝分子，更指敘利亞庫爾德武裝部隊「人民保護部隊」（YPG）甚至獲得北約軍援。

然而，美國總統拜登（Joe Biden）同日表示，有信心瑞典及芬蘭能順利加入北約，認為可以說服土耳其回心轉意支持兩國成為北約成員國。

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責任編輯：吳漢培