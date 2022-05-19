▲ 【綠色債券】綠債首掛全日「潛水」收報99.7元 分析：倘短線操作值博率不高

綠色債券雖獲超購，但出師不利，綠色債券的掛牌表現卻令人失望。綠色零售債券 （04252） 今日正式在聯交所上市，今開報99.95元，已是全日高，曾低見99.55元，終收報99.7元，成交金額12.86億元。以收市價計，每手100股，帳面蝕30元，意味抽中綠債最多5手者，恐蝕150元。

信誠張智威：債價對無貨長線投資者具吸引力

信誠證券聯席董事張智威表示，綠債上市首日沽壓大，當中原因料涉孖展客急於沽出綠債，然而，若從長綫投資角度，綠債今日低位對未持貨的散戶而言具吸引力，「低位較發行價低近0.5%，加上綠債保底息2.5厘，則等於有近3%回報」，但短綫操作而言，在外圍加息背景下，美國10年期國債孳息率趨近3厘，高於綠債保底息水平，故料綠債價短綫仍在99元至100元區間上落，難升至100元以上。

華盛聶振邦：短綫操作值博率不高

華盛証券證券分析師聶振邦表示，去年下半年以來，新股首日掛牌表現多數是「潛水」，雖然綠債性質不同股票，或有散戶將對待新股的心態投射至綠債，而認為不宜長揸。他又指，外圍加息下，市場或料香港將來推出的通脹掛鈎政府債券，保底息或再加碼，屆時更令已發行的政府零售債券吸引力下降。聶認為，短綫操作綠債的值博率不高，一旦有國策推出而令港股回彈數千點，更對債價不利。

早市逾千沽盤博平手出貨

早上10時8分，綠色零售債券報99.85元，1400個沽盤於100元關口排隊博平手出貨，涉57.4萬股。

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