【港股市況】恒生指數跌逾600點穿二萬關　騰訊績後挫逾7%（不斷更新）

道指隔晚挫1164點，納指跌4.7%，加上騰訊 （00700） 業績遜預期，港股今早低開近500點。恒生指數開報20146點，跌497點。恒生科技指數跌4.3%，報4077點。騰訊績後跌逾6%，阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌4%。

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即市走勢︰

【10：16】騰訊 （00700） 跌8%；阿里巴巴 （09988） 最新跌7%。

【10：13】大市跌幅擴大至近700點，低見19949點，最新報19958點，跌686點。

【10：03】和黃醫藥 （00013） 挫一成，破底低見15.44元創新低。

【10：02】道和環球 （00915） 逆市升逾22%，高見0.33元。

【10：01】港股跌穿20000點，低見19988點。

【09：55】【綠色債券】綠債出師不利首掛低見99.55元 每手最多帳面蝕45元、5手恐蝕225元

【09：48】騰訊 （00700） 曾跌8%低見334元，最新跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；美團 （03690） 、京東 （09618） 跌近半成；小米 （01810） 績前跌4%。

【09：43】港股早段跌逾600點，下試20000點關口支持，最新跌613點，報20031點；科指跌4.5%，報4068點。

【09：41】優品360 （02360） 發盈喜，股價逆市升逾13%，高見1.78元。優品360 預期截至今年3月底止全年，若撇除政府補貼約3180萬元，純利按年大增不少於110%。

【盈喜】優品360料全年度多賺不少於110%

【09：35】萬國數據 （09698） 績後跌8%，低見26.5元。

【09：33】政府綠債 （04252） 開報99.95元，最新報99.75元，成交涉3.7億元。

【09：32】騰訊 （00700） 開市後跌7%，低見335元。

【09：30】港股開市後跌近600點，最新報20069點，跌574點。

【09：25】亞盛醫藥 （06855） 股價逆市高開近15%。亞盛醫藥公布，一項由位於西雅圖Fred Hutchinson癌症研究中心研究人員開展的最新臨床前研究發現，奧雷巴替尼（耐立克）對於新冠病毒變異毒株奧密克戎誘導的細胞因子風暴具有治療潛力。

【09：22】恒生指數開報20146點，跌497點。恒生科技指數跌4.3%，報4077點。騰訊 （00700） 績後跌逾6%，阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌4%。

【09：13】期指開報19995點，跌491點或2.4%。

【08：09】恒指黑期跌約512點，報20103點；道指期貨跌99點，報31391點。

【08：06】【小米1810】小米績前被爆手機訂單最多砍兩成 據報或視乎供應鏈狀況及消費市道再有調整

【07：45】【業績】萬國數據首季虧損擴大至3.7億元人幣 收入增長31.5%

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【07：45】港股ADR收報20161點，跌482點或2.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，較港收市價低0.36元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報341.5元，較港收市價低24.1元或6.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.66元，較港收市價低4.34元或4.8%。

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【07：30】美國零售股業績差、滯脹憂慮加深，投資者擔心通脹加劇影響企業利潤，美股尾市跌幅持續擴大，道指尾段一度急瀉逾1200點，納指曾暴跌5%。道指收市跌1164點或3.57%，報31490點；納指跌566點或4.73%，報11418點；標指跌165點或4.04%，報3923點。恒指夜期亦挫386點，收報20100點。

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責任編輯︰梁浩碩