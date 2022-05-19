【港股市況】恒生指數曾跌逾700點穿二萬關　騰訊績後挫8%（不斷更新）

道指隔晚挫1164點，納指跌4.7%，加上騰訊 （00700） 業績遜預期，港股今早低開近500點。恒生指數開報20146點，跌497點。恒生科技指數跌4.3%，報4077點。騰訊績後跌逾6%，阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌4%。

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即市走勢︰

【11：44】恒指中午收市前跌約480點，報20164點；科指跌3.3%，報4117點。

【11：39】碧桂園 （02007） 逆市向上，股價升逾1%，高見4.96元。

【11：38】【中國經濟】渣打再削中國今年經濟增長預測 由增長5%調低至增長4.1%

【11：37】嗶哩嗶哩 （09626） 轉升0.5%，高見167.4元。

【11：31】內地股市偏軟，上證半日跌近0.1%；深證跌0.3%；創業板指跌0.1%。

【11：26】大市短綫抽升，最新跌幅收窄至約370點，報20274點；科指跌2.9%，報4137點。

【11：24】大市跌幅收窄至500點內，報20183點，跌460點。

【11：19】協鑫科技 （03800） 逆市升逾6%，高見2.57元。

【11：13】騰訊 （00700） 最新跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾4%；京東 （09618） 跌近4%。

【11：08】三葉草生物 （02197） 逆市升三成，高見3.95元，暫為升幅最大股份。

【10：58】廸生創建 （00113） 預期截至3月底止財年，將錄得溢利約2.1億元，按年跌54.5%，股價今早跌逾2%，低見3.72元。

【盈警】廸生創建料全年度少賺約54% 出售名貴商品溢利跌逾35%

【10：56】快手 （01024） 跌逾2%；嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾1%。

【快手1024】快手展開直播專項治理、全面清理違規內容 嚴厲打擊未年成人打賞及冒用成年人賬號等問題

【10：55】創科 （00669） 跌逾7%，低見97.55元，暫與騰訊 （00700） 分別為表現最差藍籌。

【10：49】恒指跌幅進一步收窄至約555點，報20088點；科指跌近4%，報4092點。

【10：39】大市跌勢略為喘定，最新跌約643點，於20000點關口爭持。科指跌4.7%，報4062點。

【10：38】君實 （01877） 逆市再升逾4%，高見57.9元。

【10：32】【恒生科指】恒生科技指數跌5%、成分股全綫「見紅」 ATMXJ跌4%至8%

【10：22】恒指跌逾700點，報19935點，跌708點；科指跌近5%，報4048點。

【10：16】騰訊 （00700） 跌8%；阿里巴巴 （09988） 最新跌7%。

【10：13】大市跌幅擴大至近700點，低見19949點，最新報19958點，跌686點。

【10：03】和黃醫藥 （00013） 挫一成，破底低見15.44元創新低。

【10：02】道和環球 （00915） 逆市升逾22%，高見0.33元。

【10：01】港股跌穿20000點，低見19988點。

【09：55】【綠色債券】綠債出師不利首掛低見99.55元 每手最多帳面蝕45元、5手恐蝕225元

【09：48】騰訊 （00700） 曾跌8%低見334元，最新跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；美團 （03690） 、京東 （09618） 跌近半成；小米 （01810） 績前跌4%。

【09：43】港股早段跌逾600點，下試20000點關口支持，最新跌613點，報20031點；科指跌4.5%，報4068點。

【09：41】優品360 （02360） 發盈喜，股價逆市升逾13%，高見1.78元。優品360 預期截至今年3月底止全年，若撇除政府補貼約3180萬元，純利按年大增不少於110%。

【盈喜】優品360料全年度多賺不少於110%

【09：35】萬國數據 （09698） 績後跌8%，低見26.5元。

【09：33】政府綠債 （04252） 開報99.95元，最新報99.75元，成交涉3.7億元。

【09：32】騰訊 （00700） 開市後跌7%，低見335元。

【09：30】港股開市後跌近600點，最新報20069點，跌574點。

【09：25】亞盛醫藥 （06855） 股價逆市高開近15%。亞盛醫藥公布，一項由位於西雅圖Fred Hutchinson癌症研究中心研究人員開展的最新臨床前研究發現，奧雷巴替尼（耐立克）對於新冠病毒變異毒株奧密克戎誘導的細胞因子風暴具有治療潛力。

【09：22】恒生指數開報20146點，跌497點。恒生科技指數跌4.3%，報4077點。騰訊 （00700） 績後跌逾6%，阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌4%。

【09：13】期指開報19995點，跌491點或2.4%。

【08：09】恒指黑期跌約512點，報20103點；道指期貨跌99點，報31391點。

【08：06】【小米1810】小米績前被爆手機訂單最多砍兩成 據報或視乎供應鏈狀況及消費市道再有調整

【07：45】【業績】萬國數據首季虧損擴大至3.7億元人幣 收入增長31.5%

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【07：45】港股ADR收報20161點，跌482點或2.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，較港收市價低0.36元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報341.5元，較港收市價低24.1元或6.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.66元，較港收市價低4.34元或4.8%。

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【07：30】美國零售股業績差、滯脹憂慮加深，投資者擔心通脹加劇影響企業利潤，美股尾市跌幅持續擴大，道指尾段一度急瀉逾1200點，納指曾暴跌5%。道指收市跌1164點或3.57%，報31490點；納指跌566點或4.73%，報11418點；標指跌165點或4.04%，報3923點。恒指夜期亦挫386點，收報20100點。

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責任編輯︰梁浩碩