【港股市況】恒生指數午後跌逾400點　騰訊、阿里巴巴挫6%（不斷更新）

道指隔晚挫1164點，納指跌4.7%，加上騰訊 （00700） 業績遜預期，港股今早低開497點，早段曾跌逾700點，一度跌穿20000點，其後跌幅略為收窄，恒生指數半日跌464點，報20179點，成交723.8億元。恒生科技指數跌3.4%，報4115點。騰訊、阿里巴巴 （09988） 跌6%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌3%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

焦點新聞︰

【名家看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：港股正在「磨底」恒指料可守住18000 內地基本面好轉抵銷外圍不確定性

即市走勢︰

【14：49】思捷 （00330） 挫兩成，低見1.29元，成交8085萬元。

【14：47】科指跌3.7%，ATMXJ中，以阿里巴巴 （09988） 表現最差，最新跌7%；騰訊 （00700） 跌逾6%；美團 （03690） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 分別跌逾3%。

【14：44】【大行報告】瑞信：吉利在插電式混合動力電動車市場佔有率料上升 升評級及目標價

【14：43】領地 （06999） 午後挫47%，破底低見1.78元，成交225萬元。

【14：34】報道指民營房地產上市公司新城控股擬近期在銀行間市場發行一支中期票據，創設機構將同時發行信用風險緩釋憑證（CRMW）為該期中票提供信用保護，本期中票計劃發行不超過10億元人民幣，新城發展 （01030） 升逾3%。

另外，報道指旭輝 （00884） 擬於下周發行融資產品，涉及公司債及供應鏈ABS，覆蓋CDS及CRMW信用保護工具，旭輝股價升0.8%。

【14：18】恒指最新跌約470點，報20173點；科指跌3.5%，報4111點。

【13：36】大市跌幅再擴大至逾500點，報20087點，跌556點。科指跌4.2%，報4081點。

【13：23】金沙 （01928） 挫半成；銀娛 （00027） 跌逾2%。另外，永利 （01128） 、新濠 （00200） 跌逾3%；美高梅 （02282） 跌近2%；澳博 （00880） 跌逾2%。

【13：08】君實生物 （01877） 午後升幅擴大至逾7%，高見59.9元。

【13：02】騰訊 （00700） 午後初段跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 、京東 （09618） 跌近3%；小米 （01810） 跌3%。

【13：00】港股午後初段跌約450點，報20196點；科指跌3.2%，報4121點。

【12：12】【旅遊出行】攜程半日跌2% 近一周平台用戶訪問量較4月同期升近40%

【12：00】恒生指數半日跌464點，報20179點，20000點失而復得，成交723.8億元。恒生科技指數跌3.4%，報4115點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌6%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌3%。

【11：44】恒指中午收市前跌約480點，報20164點；科指跌3.3%，報4117點。

【11：39】碧桂園 （02007） 逆市向上，股價升逾1%，高見4.96元。

【11：38】【中國經濟】渣打再削中國今年經濟增長預測 由增長5%調低至增長4.1%

【11：37】嗶哩嗶哩 （09626） 轉升0.5%，高見167.4元。

【11：31】內地股市偏軟，上證半日跌近0.1%；深證跌0.3%；創業板指跌0.1%。

【11：26】大市短綫抽升，最新跌幅收窄至約370點，報20274點；科指跌2.9%，報4137點。

【11：24】大市跌幅收窄至500點內，報20183點，跌460點。

【11：19】協鑫科技 （03800） 逆市升逾6%，高見2.57元。

【11：13】騰訊 （00700） 最新跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾4%；京東 （09618） 跌近4%。

【11：08】三葉草生物 （02197） 逆市升三成，高見3.95元，暫為升幅最大股份。

【10：58】廸生創建 （00113） 預期截至3月底止財年，將錄得溢利約2.1億元，按年跌54.5%，股價今早跌逾2%，低見3.72元。

【盈警】廸生創建料全年度少賺約54% 出售名貴商品溢利跌逾35%

【10：56】快手 （01024） 跌逾2%；嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾1%。

【快手1024】快手展開直播專項治理、全面清理違規內容 嚴厲打擊未年成人打賞及冒用成年人賬號等問題

【10：55】創科 （00669） 跌逾7%，低見97.55元，暫與騰訊 （00700） 分別為表現最差藍籌。

【10：49】恒指跌幅進一步收窄至約555點，報20088點；科指跌近4%，報4092點。

【10：39】大市跌勢略為喘定，最新跌約643點，於20000點關口爭持。科指跌4.7%，報4062點。

【10：38】君實 （01877） 逆市再升逾4%，高見57.9元。

【10：32】【恒生科指】恒生科技指數跌5%、成分股全綫「見紅」 ATMXJ跌4%至8%

【10：22】恒指跌逾700點，報19935點，跌708點；科指跌近5%，報4048點。

【10：16】騰訊 （00700） 跌8%；阿里巴巴 （09988） 最新跌7%。

【10：13】大市跌幅擴大至近700點，低見19949點，最新報19958點，跌686點。

【10：03】和黃醫藥 （00013） 挫一成，破底低見15.44元創新低。

【10：02】道和環球 （00915） 逆市升逾22%，高見0.33元。

【10：01】港股跌穿20000點，低見19988點。

【09：55】【綠色債券】綠債出師不利首掛低見99.55元 每手最多帳面蝕45元、5手恐蝕225元

【09：48】騰訊 （00700） 曾跌8%低見334元，最新跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；美團 （03690） 、京東 （09618） 跌近半成；小米 （01810） 績前跌4%。

【09：43】港股早段跌逾600點，下試20000點關口支持，最新跌613點，報20031點；科指跌4.5%，報4068點。

【09：41】優品360 （02360） 發盈喜，股價逆市升逾13%，高見1.78元。優品360 預期截至今年3月底止全年，若撇除政府補貼約3180萬元，純利按年大增不少於110%。

【盈喜】優品360料全年度多賺不少於110%

【09：35】萬國數據 （09698） 績後跌8%，低見26.5元。

【09：33】政府綠債 （04252） 開報99.95元，最新報99.75元，成交涉3.7億元。

【09：32】騰訊 （00700） 開市後跌7%，低見335元。

【09：30】港股開市後跌近600點，最新報20069點，跌574點。

【09：25】亞盛醫藥 （06855） 股價逆市高開近15%。亞盛醫藥公布，一項由位於西雅圖Fred Hutchinson癌症研究中心研究人員開展的最新臨床前研究發現，奧雷巴替尼（耐立克）對於新冠病毒變異毒株奧密克戎誘導的細胞因子風暴具有治療潛力。

【09：22】恒生指數開報20146點，跌497點。恒生科技指數跌4.3%，報4077點。騰訊 （00700） 績後跌逾6%，阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌4%。

【09：13】期指開報19995點，跌491點或2.4%。

【08：09】恒指黑期跌約512點，報20103點；道指期貨跌99點，報31391點。

【08：06】【小米1810】小米績前被爆手機訂單最多砍兩成 據報或視乎供應鏈狀況及消費市道再有調整

【07：45】【業績】萬國數據首季虧損擴大至3.7億元人幣 收入增長31.5%

晉達特約：市況不明 優質投資你要知

【07：45】港股ADR收報20161點，跌482點或2.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，較港收市價低0.36元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報341.5元，較港收市價低24.1元或6.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.66元，較港收市價低4.34元或4.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美國零售股業績差、滯脹憂慮加深，投資者擔心通脹加劇影響企業利潤，美股尾市跌幅持續擴大，道指尾段一度急瀉逾1200點，納指曾暴跌5%。道指收市跌1164點或3.57%，報31490點；納指跌566點或4.73%，報11418點；標指跌165點或4.04%，報3923點。恒指夜期亦挫386點，收報20100點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

責任編輯︰梁浩碩