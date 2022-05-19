【TSLA】標普道瓊解釋為何將Tesla踢出標普500 ESG指數　馬斯克︰ESG是一場「騙局」、Cathie Wood直斥荒謬

▲ 【TSLA】標普道瓊解釋為何將特斯拉踢出標普500 ESG指數 馬斯克︰ESG是一場「騙局」

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）此前遭從標普500 ESG指數中剔除。標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）最新解檡，特斯拉「缺乏低碳戰略」及「商業行為準則」，以及特斯拉在加州弗里蒙特工廠遭指種族歧視、工廠環境條件惡劣，及對自駕車事故調查的處理，影響得分。

標普道瓊指數表示，特斯拉在環境、社會與公司治理標準方面在過去一年內保持「相當穩定」，但與不斷改善的全球同行相比，特斯拉排名有所下滑。雖然特斯拉可能在讓汽油車逐漸駛離市場舞台方面發揮了作用，但從更廣泛的ESG角度來看，已落後同行。

與此同時，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）於Twitter發帖文，表示埃克森美孚（美：XOM）被標普500指數評為全球最佳ESG的前十名，但特斯拉則榜上無名，將ESG稱作一場「騙局」，又表示標準普爾全球評級失去了誠信。

及後，Tesla支持者、「科技股女股神」Cathie Wood亦發文回應指：「這很荒謬（特斯拉遭剔出標普500 ESG指數），不值得其他任何回應。」

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責任編輯︰梁浩碩