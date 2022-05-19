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【TSLA】標普道瓊解釋為何將Tesla踢出標普500 ESG指數　馬斯克︰ESG是一場「騙局」

股市 08:52 2022/05/19

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【TSLA】標普道瓊解釋為何將特斯拉踢出標普500 ESG指數　馬斯克︰ESG是一場「騙局」

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）此前遭從標普500 ESG指數中剔除。標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）最新解檡，特斯拉「缺乏低碳戰略」及「商業行為準則」，以及特斯拉在加州弗里蒙特工廠遭指族歧視、工廠環境條件惡劣，及對自駕車事故調查的處理，影響得分。

標普道瓊指數表示，特斯拉在環境、社會與公司治理標準方面在過去一年內保持「相當穩定」，但與不斷改善的全球同行相比，特斯拉排名有所下滑。雖然特斯拉可能在讓汽油車逐漸駛離市場舞台方面發揮了作用，但從更廣泛的ESG角度來看，已落後同行。

與此同時，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）於Twitter發帖文表示，表示埃克森美孚（美：XOM）仍在指數中，但特斯拉則榜上無名，將ESG稱作一場「騙局」，又表示標準普爾全球評級失去了誠信。

【TSLA】馬斯克：Tesla AI日將於8月19日舉行　預告「有許多很酷的更新」

【TSLA】Tesla推遲上海工廠產能恢復進度、料下周恢復兩班制　復工後累計從上海出口逾8000輛

晉達特約：市況不明 優質投資你要知

責任編輯︰梁浩碩

美股 ESG 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 馬斯克

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