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【美企業績】勞氏季績遜預期　5月銷售額開始回升、重申全年目標不變

股市 08:43 2022/05/19

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【美企業績】勞氏季績遜預期　指5月銷售額開始回升、重申全年目標不變

美國家居美化產品零售公司勞氏（Lowe's，美：LOW）公布，截至4月底止第一財季，收入跌3%降至236.6億元，遜市場預期的237.6億元，利潤按年微升至23.3億美元，每股利潤3.51元，優於市場預期的3.22元。

勞氏周三股價跌5.3%，盤後再跌0.8%，收報182.37元。

集團表示，首季同店銷售收益下跌4%，差過市場預期的2.5%跌幅。集團行政總裁Marvin Ellison表示，美國部分地區四月寒冷的天氣促使市民推遲購買烤架、庭院家具和園藝用品。他指，5月份的銷售額已經開始回升，預計隨著天氣變暖和乾燥，第二季度早前春天的疲軟將有所彌補。

他指，集團還沒有看到消費者更加緊張的跡象，消費者並沒有降價購買更便宜的產品，而是購買了新冰箱或購買更昂貴的草坪設備。

勞氏重申了其全年展望，預計總銷售額將在970億美元至990億美元之間，同店銷售額將下降1%至增長 1%。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

 

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編輯：姚卓然

勞氏（Lowe’s，美：LOW） 家具 同店銷售 美股

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