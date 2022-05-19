▲ 【小米1810】小米首季收入下跌5%符預期、列帳轉虧 首披露季度汽車創新業務支出4.25億元人民幣

小米 （01810） 公布，今年第一季收入按年跌4.6%至733.5億元（人民幣，下同），稍勝市場預期；經調整溢利按年跌53%至28.6億元，大致符合預期；小米上季列帳轉虧5.3億元，去年同期列帳盈利77.9億元。小米首次在業績披露智能電動汽車等創新業務費用，季度相關費用約4.25億元，全季研發費用總額增16%至35億元。

綜合券商預測，小米今年首季營收約725.2億元，相當於按年跌6%；季度經調整溢利28.4億元，相當於按年跌53%。

小米業績前夕，有外電爆出小米和多家內地智能手機品牌已削減訂單最多兩成。小米今日低開4.3%，全日跌5%，收報11.08港元。

小米第一季手機出貨按年少22%

小米第一季智能手機出貨量共3850萬部，較去年4940萬部少22%，全球市佔率12.6%、維持第三，但內地市佔率13.9%、僅排第五。雖然銷量下跌，但產品平均銷價按年增14.1%至1189元。

以業務劃分，小米首季智能手機收入按年跌11%至457.6億元，IoT與生活消費產品按年增7%至194.8億元，互聯網服務收入按年增8%至71.1億元。

以毛利率計，智能手機分部毛利率按年少3百分點至9.9%，受到智能手機型號促銷所致；IoT與生活消費產品分部毛利率增1.1百分點至15.6%，創季度新高，受惠於顯示板等核心零件下跌；互聯網服務分部毛利率跌1.6百分點至70.8%，因毛利較低的廣告業務佔比提高。

整個集團計，小米今年首季毛利率17.3%，按年跌1.1百分點、按季增0.2百分點。

外電：小米Oppo等削手機訂單 小米料全年銷量下跌

小米公布業績前，《日經》引述知情人士指，由於防疫措施導致供應鏈中斷，小米已經通知供應商，擬把全年預估銷量從原先的目標2億部下調至1.6億至1.8億部之間，下調幅度介乎1成至2成，較小米去年手機出貨量1.91億部，按年減少5.8%至16.2%。

報道引述供應商指，小米可能會再次調整訂單，有可能會視乎中國市場的供應鏈狀況與消費者需求再進一步地調整訂單。

除了小米外，報道指，中國另外兩家手機商vivo與OPPO，也擬下調本季與下一季度訂單約20%，優先消化目前庫存。消息人士指，vivo 甚至警告一些供應商，為了降低成本，今年不會更新部分中階智慧手機型號的關鍵零組件規格。

晉達特約：市況不明 優質投資你要知

相關文章：

【AAPL】天風郭明錤：若6月前工人未能重返鄭州工廠 iPhone14生產或受影響

【小米1810】據報印度要求法院重新凍結小米印度銀行賬戶中7.25億美元資金 股價收跌近6%

【開市9點半】小米今放榜 料經調整純利跌5成 騰訊預告獲批遊戲將減少

編輯：姚卓然