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【小米1810】小米績前跌半成　據報最多下調手機訂單兩成、券商料首季收入下跌

股市 16:29 2022/05/19

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【小米1810】小米績前據報被爆手機訂單最多砍兩成　或視乎供應鏈狀況及消費市道再調整

小米 （01810） 今日公布第一季業績前夕，有外電爆出小米和多家內地智能手機品牌已削減訂單最多兩成。《日經》引述知情人士指，由於防疫措施導致供應鏈中斷，小米已經通知供應商，將會把全年預估銷量從原先的目標2億部下調至1.6億至1.8億部之間，下調幅度介乎1成至2成，這亦較去年的手機出貨量為1.91億部按年減少5.8%至16.2%。

小米今日低開4.3%，全日跌5%，收報11.08元。綜合券商最新預測，小米今年首季營收約725.2億元人民幣，相當於按年跌6%；季度經調整溢利28.4億元人民幣，相當於按年跌53%。

《日經》據供應商所指，小米可能會再次調整訂單，有可能會視乎中國市場的供應鏈狀況與消費者需求再進一步地調整訂單。

除了小米外，報道指，中國另外兩家手機商vivo與OPPO，也擬下調本季與下一季度訂單約20%，優先消化目前庫存。消息人士指，vivo 甚至警告一些供應商，為了降低成本，今年不會更新部分中階智慧手機型號的關鍵零組件規格。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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編輯：姚卓然

小米集團－W（01810） 港股 移動裝置 科技產品 Vivo Oppo 小米

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