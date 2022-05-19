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【小米1810】小米績前被爆手機訂單最多砍兩成　據報或視乎供應鏈狀況及消費市道再有調整

股市 08:06 2022/05/19

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【小米1810】據報小米手機訂單最多砍兩成

小米 （01810） 今日將公布業績，惟績前被外電爆出將減訂單最多兩成。據外電引述知情人士指，由於防疫措施導致供應鏈中斷，小米已經通知供應商，將會把全年預估銷量從原先的目標2億部下調至1.6億至1.8億部之間，下調幅度介乎1成至2成，這亦較去年的手機出貨量為1.91億部按年減少5.8%至16.2%。

另外，《日經》據供應商所指，小米訂單調整可能不會只有一次，有可能會視乎中國市場的供應鏈狀況與消費者需求再進一步地調整訂單。

除了小米外，報道又指，中國另外兩家手機商vivo與OPPO也將在本季與下一季度減少20%訂單，從而是圖消化目前庫存。消息人士亦指，vivo 甚至警告一些供應商，為了降低成本，今年不會更新部分中階智慧手機型號的關鍵零組件規格。

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