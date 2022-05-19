▲ 【業績】萬國數據首季虧損擴大至3.7億元人幣 收入增長31.5%

萬國數據 （09698） 公布首季未經審計財務業績。萬國數據第一季度收入按年增長31.5%至22.44億元人民幣，淨虧損3.73億元人民幣，較去年同期淨虧損為2.79億元人民幣增加33.94%，經調整EBITDA按年增長28.5%至10.51億元人民幣，經調整EBITDA率由47.9%降至46.9%。

期內，毛利為4.86億元人民幣，增加22.6%，毛利率由23.3%降至21.7%。已獲客戶簽約及預簽約的總面積增加24.5%至575,009平方米，運營面積增加36.6%至492,344平方米。運營面積的簽約率為95.3%，按年增加0.3個百分點。在建面積的預簽約率為63.1%，減少6.9個百分點。

萬國數據表示，確認先前提供的2022年全年指引維持不變，即總收入介乎93.2億元至96.8億元人民幣、經調整EBITDA介乎42.85億元至44.5億元人民幣，資本支出約為120億元人民幣。

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責任編輯︰梁浩碩