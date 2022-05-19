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【ET財經早點1分鐘】美股大恐慌 道指瀉1164點兩年最傷 夜期挫386點 騰訊ADR低7%退守340港元關

股市 06:55 2022/05/19

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美股大恐慌    道指瀉1164點兩年最傷

美股市場恐慌拋售，投資者憂慮經濟衰退，資金繼續避險，大型零售百貨公司連日公布業績差，更令市場憂慮通脹壓力對消費造成巨大打擊。


道指急跌1164點，兩年來最大跌幅，納指急瀉近半成，消費股急挫，Target (美：TGT) 目標百貨大跌兩成半，Costco (美：COST) 跌一成三，亞馬遜 (Amazon，美：AMZN)、沃爾瑪 (Walmart， 美：WMT) 跌7%，蘋果 (Apple，美：AAPL)、Home Depot (美：HD) 跌半成。


李克強：經濟下行壓力進一步加大

國務院總理李克強在穩增長座談會指出，3月份以來，特別是4月份部分經濟指標明顯轉弱，經濟下行壓力進一步加大，當前物價平穩
應對挑戰仍有政策空間，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，及加大宏觀政策調節，已出台政策要盡快落到位。

另外，各地各部門要增強緊迫感，看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正常軌道。

夜期挫386點    騰訊ADR低7%退守340港元關

夜期跟隨外圍市場急瀉386點，險守兩萬關口，騰訊 （00700） 業績差，ADR退守340港元關口，較港收市價低7%，京東美股 (美：JD) 再下試200港元低位，與阿里巴巴美股 (美：BABA) 同樣低港股收市價半成。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 京東（美：JD） 家德寶（Home Depot，美：HD） 蘋果（Apple，美：AAPL） 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 好市多（Costco，美：COST） 目標百貨（Target，美：TGT） 零售 李克強

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