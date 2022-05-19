【開市9點半】小米今放榜　料經調整純利跌5成　騰訊預告獲批遊戲將減少

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【ET財經早點1分鐘】美股大恐慌 道指瀉1164點兩年最傷 夜期挫386點 騰訊ADR低7%退守340港元關
小米 （01810） 季績今日放榜，內地企業首季業績均顯示或多或少受宏觀經濟及內地疫情影響；綜合券商預測，小米首季經調整淨利潤料跌50%。而科網巨企騰訊 （00700） 首季度經調整（non-IFRS）淨利達255.45億元人民幣，按年下跌23%。騰訊管理層預告，未來獲批的遊戲數量將會減少，騰訊手機遊戲業務能否復甦，成為騰訊股價的關鍵。
1） 李克強：支持平台經濟、數字經濟上市融資 騰訊劉熾平：由方向變實際行動需時
2） 騰訊首季經調整淨利按年跌23%、收入按年幾無增長遜預期 ADR早市跌5%
3） 騰訊：料未來獲批遊戲數量會減少 疫情影響廣告業務復甦時間表
4） 零售綠債出師不利？ 三大證券行暗盤價齊潛水、滙豐暗盤價見99.19元
5） 電能：2030年初香港所有燃煤發電機組將會被淘汰 積極物色綠色投資項目
6） 港燈：息口變動對分派影響低、80%借貸為定息貸款 料2025年完成更換智能電錶
7） 安永：內銀資產端收益率仍有進一步下行空間 息差壓力料持續
8） 滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點 點名12隻最優質港股（附名單）
9） 京東績後被多家券商削目標價 富瑞：京東擁技術優勢、長遠仍有力提高市佔率（附個股目標價）
欄名 : 開市9點半