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【開市9點半】小米今放榜　料經調整純利跌5成　騰訊預告獲批遊戲將減少

股市 06:13 2022/05/19

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小米 （01810） 季績今日放榜，內地企業首季業績均顯示或多或少受宏觀經濟及內地疫情影響；綜合券商預測，小米首季經調整淨利潤料跌50%。而科網巨企騰訊 （00700） 首季度經調整（non-IFRS）淨利達255.45億元人民幣，按年下跌23%。騰訊管理層預告，未來獲批的遊戲數量將會減少，騰訊手機遊戲業務能否復甦，成為騰訊股價的關鍵。

晉達特約：市況不明 優質投資你要知

重點新聞：

1） 李克強：支持平台經濟、數字經濟上市融資　騰訊劉熾平：由方向變實際行動需時

2） 騰訊首季經調整淨利按年跌23%、收入按年幾無增長遜預期　ADR早市跌5%

3） 騰訊：料未來獲批遊戲數量會減少　疫情影響廣告業務復甦時間表

4） 零售綠債出師不利？　三大證券行暗盤價齊潛水、滙豐暗盤價見99.19元

5） 電能：2030年初香港所有燃煤發電機組將會被淘汰　積極物色綠色投資項目

6） 港燈：息口變動對分派影響低、80%借貸為定息貸款　料2025年完成更換智能電錶

7） 安永：內銀資產端收益率仍有進一步下行空間　息差壓力料持續

8） 滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）

9） 京東績後被多家券商削目標價　富瑞：京東擁技術優勢、長遠仍有力提高市佔率（附個股目標價）

港股ADR收市情況：

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美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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