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【ET開市直擊】美股瀉逾千點仲要跌幾深 騰訊ADR插6.6%時機定危機（附time code）

股市 11:25 2022/05/19

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美股受累消費股業績差再度現恐慌暴挫，道指急插1164點，創2年最大跌幅；騰訊ADR較本港收市低近7%，是危是機？騰訊業績出爐，季度經調整溢利按年跌23%，遜市場預期，騰訊業績怎解讀？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解大市形勢。

Time code
00：29 - 港股今日焦點速覽　
01：23  - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：58 - 亞太股市早段市況速報
03：30 - 美股現恐慌拋售    美股明顯向淡
05：36 - 美股隱憂（1）：加息、收水、通脹
05：51 - 美股隱憂（2）：內地疫情管控、經濟冷卻    全球現經濟衰退憂慮
06：54 - 市場被動未知數大    美股現淡勢
07：36 - 美股「契媽」系列增長股符合泡沫爆破條件    納指龍頭有實務
10：09 - 科技股估值開始平    美股造淡不宜加科技股
14：28 - 美股衰退風險不高    內地疫情因素被動
15：23 - 如內地6月中疫情管控仍未恢復正常要小心
16：47 - 港股上日市況速覽+北水盤路
17：41 - 港股視乎內地疫情管控是否放寬　內地零售數據與港股齊上齊落
20：02 - 港股3月已反映內地零售數據差　今次為年內低位？
21：09 - 港股符合整固形態　未來兩周會出現新方向
22：20 - 恒指一旦跌穿關鍵位兼成交配合　3月低位將不是低位
23：00 - 港股開市前市況速報
23：09 - 騰訊 （00700） 業績速報
24：27 - 騰訊 （00700） 遜市場預期　經濟不景累廣告收入欠佳
25：58 - 騰訊 （00700） 股價不算差　僅反映業績預期差距
28：09 - 騰訊 （00700） 睇實一個價位　內地經濟如見底騰訊料突破400元
29：14 - 騰訊 （00700） 仍可揸中長線？股份不宜無視波幅長揸
31：31 - 現時保本、鎖定派息最受市場歡迎
33：51 - 港股開市初段市況速報
34：44 - 新上市政府綠債二五零五 （04252）
35：04 - ET個股推介：華能國電 （00902）
40：11 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 今日撈有冇機？
40：54 - 觀眾問股：小米 （01810） 12.5元追入重貨　今日要否即走？
42：13 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 225元有貨現價食糊？
44：52 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）平均成本823美元點算？
52：38 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）、Microsoft（MSFT.US）、台積電（TSM.US）及Twitter（TWTR.US）持貨跌1成9要止蝕？   
54：32 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）、NVIDIA（NVDA.US）由賺3成倒蝕1成1怎處理？
55：41 - 美匯指數料短期穿頂        
58：00 - 如美匯失守103　或為美股科技股見底訊號
58：37 - 「契媽」不討好原因分析　SARK造淡值博率不高？
1：01：15 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 4.58元有貨反彈目標多少？
1：02：45 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10.9元有貨  想除淨前再買收特別息有何策略？
1：03：27 - 觀眾問股：京東 （09618） 194元有貨   怎訂防守位？
1：03：57 - 港股開市初段市況速報
1：04：26 - 業績股：三一國際 （00631） 、廸生創建 （00113）
1：05：03 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*重溫《開市追揸沽》恒指能否企穩兩萬   汽車股重新開動？→【按此-附time code】

欄名 : ET開市直擊

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