【ET開市直擊】美股瀉逾千點仲要跌幾深 騰訊ADR插6.6%時機定危機（附time code）

美股受累消費股業績差再度現恐慌暴挫，道指急插1164點，創2年最大跌幅；騰訊ADR較本港收市低近7%，是危是機？騰訊業績出爐，季度經調整溢利按年跌23%，遜市場預期，騰訊業績怎解讀？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解大市形勢。

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00：29 - 港股今日焦點速覽

01：23 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：58 - 亞太股市早段市況速報

03：30 - 美股現恐慌拋售 美股明顯向淡

05：36 - 美股隱憂（1）：加息、收水、通脹

05：51 - 美股隱憂（2）：內地疫情管控、經濟冷卻 全球現經濟衰退憂慮

06：54 - 市場被動未知數大 美股現淡勢

07：36 - 美股「契媽」系列增長股符合泡沫爆破條件 納指龍頭有實務

10：09 - 科技股估值開始平 美股造淡不宜加科技股

14：28 - 美股衰退風險不高 內地疫情因素被動

15：23 - 如內地6月中疫情管控仍未恢復正常要小心

16：47 - 港股上日市況速覽+北水盤路

17：41 - 港股視乎內地疫情管控是否放寬 內地零售數據與港股齊上齊落

20：02 - 港股3月已反映內地零售數據差 今次為年內低位？

21：09 - 港股符合整固形態 未來兩周會出現新方向

22：20 - 恒指一旦跌穿關鍵位兼成交配合 3月低位將不是低位

23：00 - 港股開市前市況速報

23：09 - 騰訊 （00700） 業績速報

24：27 - 騰訊 （00700） 遜市場預期 經濟不景累廣告收入欠佳

25：58 - 騰訊 （00700） 股價不算差 僅反映業績預期差距

28：09 - 騰訊 （00700） 睇實一個價位 內地經濟如見底騰訊料突破400元

29：14 - 騰訊 （00700） 仍可揸中長線？股份不宜無視波幅長揸

31：31 - 現時保本、鎖定派息最受市場歡迎

33：51 - 港股開市初段市況速報

34：44 - 新上市政府綠債二五零五 （04252）

35：04 - ET個股推介：華能國電 （00902）

40：11 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 今日撈有冇機？

40：54 - 觀眾問股：小米 （01810） 12.5元追入重貨 今日要否即走？

42：13 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 225元有貨現價食糊？

44：52 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）平均成本823美元點算？

52：38 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）、Microsoft（MSFT.US）、台積電（TSM.US）及Twitter（TWTR.US）持貨跌1成9要止蝕？

54：32 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）、NVIDIA（NVDA.US）由賺3成倒蝕1成1怎處理？

55：41 - 美匯指數料短期穿頂

58：00 - 如美匯失守103 或為美股科技股見底訊號

58：37 - 「契媽」不討好原因分析 SARK造淡值博率不高？

1：01：15 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 4.58元有貨反彈目標多少？

1：02：45 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10.9元有貨 想除淨前再買收特別息有何策略？

1：03：27 - 觀眾問股：京東 （09618） 194元有貨 怎訂防守位？

1：03：57 - 港股開市初段市況速報

1：04：26 - 業績股：三一國際 （00631） 、廸生創建 （00113）

1：05：03 - 財經日誌提提你

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