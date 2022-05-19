【消費情報】YOHO MALL「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」 4大「佛系」動物打卡位 WILD-PET週末市集潮牌登場

YOHO MALL宣布由6月1日至7月31日推出「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」主題活動，於商場設立「4大動物趣拍區」，與萌爆動物齊齊「佛系」式放輕鬆寫意出遊。多隻呆萌動物穿插於商場室內及戶外園林，包括於露天廣場午睡的4.2米「Chill懶午睡熊」、地下園林的4米「沒所謂長頸鹿」、3隻呆萌大師「『唔係啩』樹熊」及於白鷺花園嘆世界的「耍廢河馬君與海豹們」，讓訪客「Chill」住迎接寫意夏日。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

訪客每逢假日更可親臨「WILD-PET週末市集」，當中匯集超過40個日台及本地戶外用品潮牌及寵物精品品牌，如Belmont、Decorum Tentals、Camping Waku及「集棄場」等；寵物主題則有手工外衣品牌Sweet Doggg Handmade、手工頸繩品牌Momomade及客製獨一無二精品的Mews Collections等，最適合一眾毛孩主子及喜愛戶外活動的大家搜羅心水精品。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

戶外周邊商品系列

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

寵物系列

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

手工藝系列

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

市集舉行期間，The Point 會員可以積分換領DIY 手作包，親手製作手工乾花卡片、木頭畫以及動物立體相框。咖啡愛好者更可參加由YOHO MALL聯同NODI Coffee Plus舉辦的手沖咖啡工作坊，體驗大熱文青手沖文化，跟專業咖啡師由選咖啡豆開始一步步手調一杯最適合自己口味的咖啡，活動期間NODI更推出手沖咖啡套裝限定優惠！

打卡Shopping之餘當然不忘要享受美食充充電，The Point會員以積分換領50元餐飲電子優惠券，於多間地下園林餐廳消費可享立減優惠，享受「Chill級」美食同時，更會發現多隻呆萌動物正在園林中陪伴大家。

【延伸閱讀】【消費情報】希慎年度活動「hy! Power Up」三重獎賞優惠 過百商戶逾9萬張電子現金券7折發售

【延伸閱讀】【消費情報】德福廣場購物節 過萬件商品低至1折 買1,500元送200元回贈獎賞

活動期間，商場內各大電視將會定時出現「呆萌動物園」互動遊戲畫面，The Point會員於特定時間留意電視屏幕遊戲碼，即可登入「新地商場」手機App進入大電視互動遊戲，顧客可以設計專屬造型及名稱，於限時60秒內滑動手機控制您的角色，並依據顯示於動物園內順序收集食品獲取積分，商場內的呆萌動物亦會現身遊戲中與參加者一同完成任務，每次參與均可獲得獎賞，累積分數越高可獲更豐富獎品。

此外，全新一期YOHO Zine《元朗郊遊攻略》 已推出，精選元朗多個大熱景點，包括閨蜜GLAMPING打卡推介，一家大小親親草泥馬或採摘士多啤梨等精彩行程，登入YOHO MALL玩樂指南官網（https://staywithyohomall.hk）一覽元朗區玩樂地圖及一系列主題遊攻略，涵蓋場內愜意吃喝玩樂及新界西不同景色及景點。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabvhttp://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like https://www.facebook.com/imoneymagazine/https://www.facebook.com/imoneymagazine/【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文